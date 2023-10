Hugo López-Gatell, aspirante a coordinar el Comité de Defensa de la Transformación en la Ciudad de México, se dijo “muy feliz” tras los resultados de la encuesta de reconocimiento que dio a conocer este jueves el CEN de Morena a los 32 aspirantes a ocupar dicho cargo.

López-Gatell Ramírez afirmó a EL UNIVERSAL que nueve de cada 10 personas en la Ciudad de México lo conocen, por lo que “Hugo López-Gatell tiene el más alto nivel de conocimiento en la sociedad”.

“Nueve de cada 10 personass en la Ciudad de México conoce a Hugo López-Gatell y en nuestros monitoreos identificamos que hay un empate técnico que ya se está acercando muy cerradamente entre los dos candidatos, hombres que seríamos Hugo López-Gatell y Omar García Harfuch. Estamos prácticamente, ya en este momento, en empate técnico, nosotros con una rápida velocidad de ascenso que no necesariamente es la que conserva nuestro compañero”, afirmó.

Cuestionado sobre la ausencia de Omar García Harfuch, Clara Brugada y Mariana Boy, quienes no se aprecian en la fotografía que compartió esta tarde la delegada Citlalli Hernández, López-Gatell Ramírez afirmó que a él le pareció “muy importante acudir al llamado”.

“Ignoro si se había considerado que pudieran mandar representantes, realmente no podría saber si así fue. En mi caso, a mí me convocó directamente la secretaria general, y me pareció de elemental respeto al proceso, respeto al partido, ir personalmente; desde luego estamos muy ocupados, ahorita con todo lo que estamos haciendo de la campaña, de la divulgación, pero me parece que los órganos del partido merecen todo el respeto de atenderles de manera directa”, señaló.

