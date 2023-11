“Aquí estoy lista para lo que viene, estoy lista para dar la madre de todas las batallas a favor de los que menos tienen”, manifestó Xóchitl Gálvez Ruiz en su visita a Cuautitlán Izcalli, Estado de México, donde se reunió con militantes de los tres partidos que la postularán como candidata presidencial.

Además, hizo un reconocimiento al excanciller Marcelo Ebrard, a quien calificó como “un hombre bien intencionado”.

Ante la militancia, la responsable de la construcción del Frente Amplio por México reprochó la falta de resultados del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de la violencia y el crimen organizado. Dijo que los criminales están atosigando a productores del campo con el “cobro de piso”.

“Vimos un limonero que no quiso pagar y lo mataron, vimos como el crimen organizado cobra piso a los tortilleros, cómo cobra piso a los ganaderos, está terrible lo que está pasando con el tema de inseguridad. La estrategia de abrazos y no balazos no ha dado resultados, por eso nosotros necesitamos tomar conciencia de que necesitamos un país sin odio, sin división. Necesitamos construir un país donde le apostemos a resolver los problemas”, enfatizó.

La virtual candidata presidencial recalcó que “lo que viene es cómo le hacemos para recuperar la paz y la tranquilidad en el país”.

Además, reiteró su llamado a la unidad y recomendó a la gente que no se pelee por defender a un político. “Yo el consejo que les doy es: no se peleen por los políticos, hay que exigirle a los políticos que resuelvan los problemas, pero no se peleen entre familias, porque no podemos seguir abonando a la división y a todo lo que de alguna manera no ha dado resultados”.

En entrevista, Xóchitl Gálvez aseguró que respeta la decisión de Marcelo Ebrard de mantenerse en las filas de Morena, pese a su inconformidad por las irregularidades que denunció en el proceso interno de ese partido.

“Yo a Marcelo le tengo un reconocimiento, fue el único del gobierno que al menos tuvo intención en el tema de cambio climático, al menos tenía posturas mucho más vanguardistas que el actual gobierno, lástima que no pasó nada, pero al menos es un hombre bien intencionado”.

Previamente, Gálvez se reunión en Lago de Guadalupe con los integrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano.

En redes sociales, la virtual candidata presidencial dio cuenta del encuentro a puerta cerrada, al que también asistieron los presidentes del PAN, Marko Cortés Mendoza, y PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, además del coordinador del equipo de trabajo de la senadora panista, Santiago Creel Miranda.

“Reconozco y valoro el gran trabajo que hace la iglesia católica para la construcción de paz en México. Me dio mucho gusto reunirme hoy con los obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano”, escribió en su cuenta de la red social X.

