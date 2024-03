“Este gobierno ha hecho trampa y hará todo para ganar”, sentenció el candidato de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski, a la jefatura de Gobierno de la CDMX, al ser cuestionado sobre si hay una presunta intromisión del presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral.

En entrevista con EL UNIVERSAL, y al preguntarle su opinión respecto a la queja que interpuso su contrincante Santiago Taboada ante el INE, apuntó:

“Yo lo he dicho desde hace mucho tiempo, una y otra, y otra vez, este gobierno ha hecho trampa; no respeta las normas, no respeta las reglas y está dispuesto a hacer todo para ganar. No respeta las instituciones del estado, no respeta la autonomía de otros organismos, de otros poderes, qué se puede esperar de quien no respeta de manera consistente las normas”, apuntó.

Respecto a si presentará Movimiento Ciudadano alguna queja ante el órgano electoral, Chertorivski dijo: “nosotros hemos interpuesto las quejas necesarias, lo seguiremos haciendo, cuando así lo creamos. Vamos a seguir trabajando, pero eso sí, alzando la voz de que siempre hay una trama”.

Este martes, el candidato recorrió las estaciones de la línea 8 del Metro y el Mercado Hidalgo, en la colonia Obrera donde saludó a ciudadanos y escuchó necesidades de la gente en materia de agua, salud, transporte y seguridad.

