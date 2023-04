Morelos, Méx.- La creación de la Policía de Barrio en el Estado de México propuso la abanderada de la alianza Morena-PT-PVEM a la gubernatura, Delfina Gómez Álvarez, con lo que pretende combatir la inseguridad en la entidad, que es una de las mayores demandas que exigen los ciudadanos.

Ese planteamiento forma parte de su plan del Gobierno del Bienestar 2023-2029, denominado Propuestas del Cambio, que dio a conocer el lunes pasado en el Teatro Morelos de la capital mexiquense.

“La seguridad es un tema muy importante en el Estado de México, por eso proponemos la creación de una ‘policía de barrio’, la policía de proximidad, que será una de las estrategias para combatir de manera urgente el grave flagelo de la inseguridad”, dijo durante un mitin celebrado en el municipio de Morelos, ubicado en el noroeste.

La senadora con licencia criticó que durante años los gobiernos neoliberales del PRI abandonaron a los habitantes, por lo que el territorio estatal se convirtió en uno de los más violentos del país.

“Nuestro pueblo anhela vivir sin miedo, salir a trabajar, salir a las calles y usar el transporte público sin la angustia de que algo pueda pasarles a ellos o a sus familias”, expuso.

También, cuestionó a los adversarios, pues, después de 100 años de desatención, de falta de visibilidad, lo que ahora quieren nuestros grupos originarios, maestros, médicos, transportistas, lo único que pedimos los mexiquenses es ser escuchados.

“Por eso reflexionemos sobre la oportunidad histórica que tenemos para cambiar nuestro Estado de México y entendamos que ahora podemos cambiar la administración por servidores públicos más humanos, que escuchan a la gente, porque aquí no hay más ni menos, aquí todos somos iguales”, comentó ante mil 500 asistentes que acudieron al evento proselitista.

“Yo me pregunto, ¿será cierto?, o solamente será una manera de decir: ahora sí ya me voy a portar bien, cuando me he portado mal toda mi vida”, inquirió.

Además, depurar las corporaciones policiales e incrementar el número y la calidad profesional de los integrantes de los grupos de seguridad, así como los custodios del sistema penitenciario, ministerios públicos y peritos.

“Porque si los policías no les damos lo necesario en equipamiento y capacitación, cómo podemos pedirles que cumplan con su función”, dijo.

La exalcaldesa de Texcoco también tiene previsto, en caso de que gane la elección del 4 de junio, la creación del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública para el fortalecimiento de redes ciudadanas de seguridad.

El programa incluye acciones de inteligencia contra el delito, mediante el fortalecimiento de los C5 de Toluca y Ecatepec, así como la creación de dos nuevos en el sur y oriente de la entidad e instalar un número mayor de cámaras de vigilancia para alcanzar cuando menos 40 mil.

Le entregan bastón de mando

Con caracoles, plantas e incienso, indígenas otomíes realizaron ceremonias prehispánicas en honor de Delfina Gómez y así le dieron la bienvenida a los eventos que asistió en el tercer día de campaña proselitista.

Previo a los mítines, los líderes de varias comunidades agradecieron a la madre tierra, y pidieron bienestar a los cuatro puntos cardinales, mientras la candidata agradeció respetuosamente el ritual.

En el municipio de Morelos, los lugareños le hicieron una tradicional limpia con ramas de pirul. En Timilpan, los indígenas mexiquenses le entregaron un collar de flores y una capa tradicional multicolor.

Por la tarde, en el municipio de Chapa de Mota, también al noreste del Estado de México, los otomíes le entregaron el bastón de mando, el cual denota autoridad para integrantes de esta comunidad.

Le entregan bastón de mando Foto: Especial

Exlíderes emecistas se suman al proyecto de la maestra

En el municipio de Morelos, se anunció que, Armando Mateos Cedillo, excandidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Morelos, y Jaime Torres Marín, exlíder de este partido político en San Felipe del Progreso, entre muchos exmilitantes, se sumaron al proyecto que encabeza Delfina Gómez.







