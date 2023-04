Ecatepec, Méx.-Durante el mitin que realizó la tarde de este martes en el municipio de Ecatepec la candidata a la gubernatura del Estado de México por la coalición Juntos Haremos Historia, Delfina Gómez Álvarez, se anunció la adhesión de militantes del PRD a su proyecto, entre ellos el consejero nacional, Octavio Martínez Vargas y su hermano Fernando, actual regidor del ayuntamiento, quienes renunciaron al sol azteca.

La abanderada de la alianza formada por Morena-PT-PVEM los invitó a sumarse, no sólo de palabra, sino en el trabajo y sentirse parte de un equipo.

“Tenemos que sumarnos en el trabajo como lo hemos hecho con los compañeros del partido verde y del trabajo, es sumarse a las propuestas, a la campaña y acciones que tenemos que hacer, para hacer un gobierno que sea incluyente”.

“Gracias por la confianza, sé que es muy difícil dar un paso como el que han dado, pero les puedo asegurar que no se van a arrepentir, en mi tendrán no sólo una compañera, sino una gente que siempre estará comprometida con lo que estamos representando. No les voy a fallar porque ustedes me están dando su confianza y a mí me han enseñado que quienes nos dan su confianza tenemos que responder”, dijo.

Octavio Martínez era representante del PRD ante la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE y había tenido varios cargos en el PRD como consejero nacional, secretario electoral del Comité Nacional del PRD, entre otros.

Además de que en dos ocasiones fue candidato del PRD a la alcaldía de Ecatepec y también fue diputado federal.

Antes unas 2 mil personas que se congregaron en Santa María Tulpetlac, los ahora morenistas expusieron que su decisión fue participar en el proceso electoral, pero en alianza con la izquierda, que según ellos, representa el partido de la Cuarta Transformación.

La senadora con licencia reconoció que Ecatepec, como en diferentes regiones del Estado de México, hay escasez de agua, por lo que dio a conocer algunas acciones para preservarla.

También, comentó que entre sus propuestas de gobierno está la de atender el problema de la inseguridad que afecta a los mexiquenses, con más infraestructura y capacitación a los policías.

Reiteró que se mantendrá y aumentará el apoyo a las mujeres, amas de casa y adultas mayores de hasta 64 años de edad, para garantizar que tengan la oportunidad de sostener a sus familias.

Sobre el Hospital Oncológico de Ecatepec que permanece en obra negra desde hace varios años y que no ha concluido el gobierno del Estado de México, mencionó que se pondrá en operación cuando llegue a la gubernatura, si obtiene el triunfo el 4 de junio

“Vamos a darle mucha importancia a que se pueda dar ese funcionamiento a ese centro oncológico que tenemos aquí en Ecatepec, no puede ser que un hospital que ya casi está terminado no se le dé atención cuando muchas mujeres tenemos la necesidad de atendernos desde el punto de vista oncológico y es algo que está matando a nuestras mujeres”, expresó.