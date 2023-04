Atizapán Santa Cruz, Méx.-Delfina Gómez Álvarez, abanderada de la alianza Juntos Hacemos Historia, enviará una iniciativa al Congreso estatal para que los programas sociales sean universales para todos los habitantes del Estado de México, en caso de que obtenga el triunfo el próximo 4 de junio.

“Voy a mandar una iniciativa al Congreso (local) para que se haga una declaratoria de programas universales, que no haya ese condicionamiento de que si estás conmigo te voy a seguir apoyando, si no estás conmigo te castigo y te vas ahorita, que todos los programas sean universales y que no exista condicionamiento, no exista ese control que se tiene ahorita”, dijo.

En caso de que fuera aprobado por los legisladores mexiquenses, el plan sería digital para que los beneficios sean automáticos y no dependan de la decisión de funcionarios estatales, quienes entran o no al programa, comentó.

En el segundo día de campaña llevó a cabo un mitin en Atizapán Santa Cruz, municipio ubicado en el Valle de Toluca, y ahí pidió a la población a no dejarse engañar, pues sus adversarios han divulgado que en caso de que ella gane la elección quitará el Salario Rosa, que está dedicado a las mujeres.

Lee también Delfina Gómez presenta propuestas de campaña para gubernatura del Edomex

La senadora con licencia dijo que lo que hará, si es gobernadora, es ampliar la ayuda a las mujeres, pero sin condicionamiento alguno, como ocurre ahora.

“Se va a aumentar el número de beneficiadas, pero que realmente sean beneficiadas, que lo necesiten, que sean beneficiadas las mujeres con un alto grado de vulnerabilidad, las mujeres como madres solteras, que no les quieran engañar vendiéndole la idea de que se les va a quitar, no se va a fortalecer”, dio a conocer.

La senadora con licencia dijo que lo que hará, si es gobernadora, es ampliar la ayuda a las mujeres, pero sin condicionamiento alguno, como ocurre ahora. FOTO: Jorge Alvarado/ EL UNIVERSAL/

En su intervención prometió trabajar fuerte para que el Estado de México sea la mejor entidad del país, pues se requiere un cambio en la conducción del gobierno estatal, que le regrese la esperanza a la gente, principalmente a las mujeres por el sufrimiento que han sufrido desde hace varios años.

“Porque duele mucho los feminicidios que se han dado en nuestro estado y por eso decimos ni una más, no podemos permitir que sigan desapareciendo nuestras mujeres y que sigan siendo violentadas, proponemos también iniciativas orientadas al combate a la pobreza o también programas sociales que lleguen a todos los mexiquenses en condiciones de vulnerabilidad”, expresó.

Lee también Alejandra del Moral pretende que Salario Rosa sea hasta para las mascotas

Pidió el apoyo de la gente para que no pierdan la oportunidad histórica que tienen ahora de cambiar el destino de 18 millones de habitantes que han sufrido humillaciones y abandono de los que han conducido a la entidad en casi un siglo de administraciones priistas.

“Mi primera invitación es salir a las calles, platiquemos con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, sobre por qué es importante aprovechar esta oportunidad histórica que nos está dando la vida, porque es la gran oportunidad que tenemos de modificar y cambiar nuestro Estado de México, de cambiar esa administración de recursos, para mejorar las condiciones no solamente de nuestros campesinos, sino también de los maestros, de nuestros policías, de nuestros comerciantes, de nuestros empresarios”, mencionó.

La candidata de Morena-PT-PVEM prometió que impulsará el campo en la entidad, no solamente con la entrega de fertilizantes o algunas herramientas, sino con acciones concretas, como el acompañamiento jurídico para establecer de manera formal la tenencia de sus tierras.

“La primera acción que vamos a realizar es trabajar con nuestros campesinos y asegurarles esa tenencia de su tierra y también queremos aprovechar para decirles que no solamente se trata de darles fertilizante o de darle lo que son algunas herramientas, sino también queremos hacer un acompañamiento a nuestros campesinos, no podemos quedarnos de la idea de que México teniendo una tierra tan productiva, tan noble no podamos ser el primero en exportadores en maíz, aguacate”.

Lee también Inicia campaña de Delfina Gómez para las elecciones de Edomex: Simpatizantes de Morena la esperan a la salida de su casa

“Pero lo que pasa que cuando ya son buenos productores y tienen buena cosecha, pues vienen los intermediarios y les dan menos a nuestros productores y quién se lleva el dinero, pues son los intermediarios, vamos precisamente a evitar esa situación de que haya intermediarios y vamos a trabajar para que nuestros campesinos tengan mejor proyección y mejor dinero o mejor recurso para el campo”, mencionó.







Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana y muchas opciones más.

ss