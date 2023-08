Para combatir la inseguridad en el país es necesario que la estrategia en su contra sea diseñada con inteligencia, corazón y firmeza, aseguró la senadora Xóchitl Gálvez, al participar en el segundo Foro “Diálogos para la construcción del Frente Amplio por México”.



La aspirante a la candidatura presidencial del Frente opositor señaló que México está de luto por lo que le sucedió a los jóvenes secuestrados en Lago de Moreno, Jalisco.



“Todas y todos nos debemos sentir indignados y horrorizados por lo que le pasó a estos jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco. Como madre de dos hijos me pongo los zapatos de los padres de Diego, Roberto, Uriel, Jaime y Dante. No imagino un dolor más grande para unos padres que la muerte de sus hijos, pero esto no solo sucede en Lagos de Moreno, Jalisco, sucede en muchas otras ciudades de nuestro país, todos los días”, expresó.



Exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador implemente una nueva estrategia de seguridad pública, porque la denominada “Abrazos, no balazos”, ha sido un fracaso.



“Le vuelvo a exigir al presidente que vaya y le dé la cara a los padres de estos jóvenes, que implemente una nueva estrategia de seguridad, porque su estrategia ha sido un fracaso”, aseguró.



Añadió que la estrategia de seguridad del gobierno federal fue una ocurrencia del presidente López Obrador, y planteó una nueva, “tengo los ovarios para combatir a los delincuentes”.



“Se requieren tres cosas: inteligencia, corazón y firmeza. Inteligencia para conformar el mejor equipo de especialistas nacionales e internacionales, medidas muy claras contra la delincuencia, indicadores que nos permitan evaluar resultados, pero sobre todo el uso de tecnología de punta. Corazón para que nos pongamos del lado de las víctimas y no de los delincuentes, pero sobre todo firmeza. Firmeza para aplicar la ley, tenemos que regresarle la paz y la tranquilidad a los mexicanos”, expuso.