El aspirante Marcelo Ebrard señaló que el dirigente de Morena, Mario Delgado, debe vivir en “fantasyland” porque no tenía conocimiento de las pruebas que entregaron al partido sobre acarreos y uso de recursos públicos en favor de Claudia Sheinbaum.

“Te voy a pedir que luego me des algunos elementos para mandárselos a Mario Delgado, que vive en Fantasyland y no sabe lo que tú estás diciendo”, expresó en conferencia de prensa.

En su visita a Ciudad del Carmen, Campeche, reiteró que no se irá a ningún otro partido e incluso acusó que “se parecen a la mentalidad en el PRI de 1987”.

Afirmó que las pruebas fueron entregadas a Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, así que sólo necesita que haya comunicación con Mario Delgado.

“Por ejemplo, se acordó que no hubiera derroche publicitario, ¿tú crees que hay derroche o no hay derroche? Digo, pregunto. ¿Verdad? Si hay, ¿no? Entonces, lo subrayé en varios puntos y les dije, ¿a quién? Al presidente del Consejo Nacional de Morena, que es nuestro amigo el gobernador Sonora, porque en la sesión del Consejo General de Morena aprobamos y firmamos ese acuerdo y dijimos que lo íbamos a cumplir, por eso a eso me refiero”, expuso.

Dijo a sus simpatizantes que nadie puede condicionarles la entrega de programas sociales para votar por alguno de los aspirantes en la encuesta, ya que estos están establecidos en la Constitución.

“Aquí, en el estado de Campeche no sabemos todavía cuántas encuestas van a ser, pero el día de hoy registraremos a los 350, o las y los 350 representantes que tendremos, uno por cada encuestador, encuestadora que va a haber. Hoy quedan registrados”, apuntó.

Al ser cuestionado sobre qué lo diferencia de los demás aspirantes, dijo que él tiene 42 años de experiencia en el servicio público.

“Tomar una decisión muy difícil en el año 2000 porque nosotros teníamos como el cinco por ciento de la intención de voto y pues íbamos a tener a nuestros diputados, pero le dije a mis compañeros ‘necesitamos apoyar a Andrés Manuel para que gane, porque él es el que puede encabezar esto’, eso fue en el 2000”, recordó.

