Marcelo Ebrard, aspirante a la Presidencia de la República, informó que tendrá listos a los 350 representantes en todo el país para vigilar la encuesta interna de Morena, y aseguró que confía en el proceso, excepto “en lo que hacen otras gentes”.

El excanciller aseguró que han querido que la gente cambie de opinión, incluso con los gobernantes.

“No te alcanza eso, no vas a convencer a la gente. Eso yo lo aprendí con Andrés [Manuel López Obrador] en el país. La más reciente ocasión, en 2018. También cuando hice mi campaña aquí yo no hice esos acarreos que estamos viendo. Eso va a tener un costo para ellos, me parece. Si tú le preguntas a las personas, no les gusta eso”.

“Entonces, vamos a la encuesta, estamos resueltos, vamos a protegerla, defenderla, y a decirle a la gente que vote”.