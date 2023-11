"Después de 200 años, las mujeres tenemos derecho a ser presidentas", dijo la precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum ante militantes de Ocosingo, Chiapas.

“Nosotros luchamos por la igualdad en todos los sentidos, también la igualdad de las mujeres (...) Por ello decimos que también es tiempo de mujeres y decimos que las mujeres tenemos derecho a ser ingenieras, físicas, a tener derechos sobre la tierra, las mujeres tenemos derecho a ser doctoras, a ser maestras, científicas, artesanas, tenemos derecho a ser presidentas municipales, tenemos derecho a ser senadoras, diputadas, y también, después de 200 años tenemos derecho a ser presidentas de la República”, afirmó.

Ante militantes de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sheinbaum destacó que Chiapas por años fue relegado y sumergido en la pobreza y la desigualdad por la visión de los gobiernos anteriores.

No obstante, señaló que la visión de la Cuarta Transformación ha llevado a Chiapas a tener proyectos como el Tren Maya a las regiones donde más se necesita.

“Vamos a seguir apoyando con todo al estado de Chiapas, por lo que significa, por lo que ha dado a México, por su cultura, su historia, porque no puede ser que este estado tan rico durante tantos años haya vivido pobreza, desigualdad, que no hayan sido reconocidos sus pueblos, ya inició eso con la Cuarta Transformación de México y no se va a terminar, vamos a seguir apoyando a este grandioso estado de Chiapas”, aseguró.

Por eso hizo un llamado a trabajar en unidad para no regresar al pasado de corrupción y privilegios que solo benefició a los que más tenían, pues resaltó que el modelo del humanismo mexicano de la 4T vela por la prosperidad compartida y los derechos fundamentales como centro de los gobiernos transformadores.

“Aquí no hay marcha atrás, ni a la derecha, aquí hay rumbo con el humanismo mexicano, es un modelo económico que no fue inventado en ningún otro lugar del mundo”, aseguró la exmandataria capitalina en compañía de Eduardo Ramírez aspirante a la gubernatura de Chiapas.

