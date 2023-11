Palenque, Chiapas.- En el lugar donde va a vivir el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando concluya su mandato, la precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, aseguró que, en caso de ganar el 2024, su gobierno "va a ser un gobierno de territorio y no de escritorio".

"Vamos a seguir caminando, desde el lunes en Veracruz nos hemos parado en distintos pueblos, en distintas ciudades, estuvimos en Veracruz, estuvimos en Tabasco y hoy estuvimos en Chiapas y es muestra porque tenemos un buen maestro el presidente López Obrador, si hoy caminamos el territorio, vamos a ser igual cuando gobernemos, vamos a ser un gobierno de territorio, no vamos a ser un gobierno de escritorio, vamos a estar viniendo a Chiapas muy seguido”, aseguró.

Ante cientos de simpatizantes y militantes de Morena, y acompañada por Eduardo Ramírez, aspirante al gobierno de Chiapas-a quien se le entregó su constancia de precandidato-, y Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, la exmandataria capitalina resaltó los logros de mandatario federal en el sureste del país, y aseguró que "no hay ni habrá rupturas en la cuarta transformación".

Mario Delgado acompaña a Eduardo Ramírez a recibir su constancia como precandidato de Morena a la gubernatura de Chiapas. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Mientras tanto, aseguró que la oposición tiene unidad, pero está basada en la corrupción.

"Solo hay dos caminos para México o seguimos caminando en la transformación o regresamos al pasado", reiteró Sheinbaum Pardo.

Agregó: ‘’Vamos a continuar con la Cuarta Transformación, no va a haber regresiones, al contrario va a haber más apoyos a nuestros pueblos (...) Vamos a construir la mayor alianza que jamás se haya construido’’.

En el evento donde estuvo como invitada Manuela Obrador, prima del mandatario federal, la aspirante presidencial aseguró que en cinco años, donde hubo dos años de pandemia y crisis económica, López Obrador ha cumplido sus compromisos, entre ellos el Tren Maya, el cual tiene una estación en Palenque, y ha mantenido la Pensión de Adultos Mayores, construcción de carreteras, entre otras, y esto se debe a que ha aplicado la Austeridad Republicana y erradicando la corrupción.

"Vamos por el camino correcto, vamos a continuar con la Cuarta Transformación, no va haber regresiones, no por no haber nacido en Tabasco o Chiapas no vamos a apoyar a sus pueblos, nos vamos a coordinar con Eduardo Ramírez".

Reiteró que su sueños es que los niños de educación básica tenga una beca universal que apoye a las familias, tal como lo implementó en la Ciudad de México cuando fue Jefa de Gobierno.

Asimismo, Sheinbaum indicó que ella cree en el acceso a la educación pública gratuita por lo que su sueño es que construyan suficientes universidades para que estudien sin costo.

