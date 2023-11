En Minatitlán, Veracruz, la precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo dijo que en el 2024 está en juego dos proyectos, el de la cuarta transformación que ve la educación, salud y vivienda como derechos y otro, el de la oposición que los considera mercancías.

"En el pasado se creía que la educación es una mercancía, que la salud es una mercancía, que la naturaleza es una mercancía, sólo vale si se le pone precio, nosotros pensamos que la salud, la educación, la defensa de la naturaleza es un derecho del pueblo de México. Esa es la gran diferencia, mercancía frente a derechos", aseguró en su cierre de la gira por el estado.

En ese sentido, la abanderada de Morena, el Partido Verde y Partido del Trabajo señaló que en el pasado los derechos básicos tenían un valor, mientras que en la Cuarta Transformación hay una visión humanista.

"En ese proceso de privatizaciones, de decir que todo era una mercancía, al final cuál es la diferencia?, en un caso es una visión humanista, que piensa que el Estado debe ayudar a los que menos tienen. Y en el otro es una visión en donde se piensa que el que no tiene dinero no vale en la sociedad y el que no tiene recursos es un flojo, pero todo eso cambió en nuestro país", aseguró

En ese sentido, Claudia Sheinbaum Pardo dijo que "la educación es centro de la Transformación y que su "sueño es que todos los niños que van en escuela pública en nuestro país, puedan tener un apoyo, una pequeña beca que les ayude a las madres de familia, que les ayude a las familias para poder sacar adelante a sus hijos".

“Mi sueño es que todos los jóvenes que deseen estudiar la universidad puedan ir, en una universidad gratuita de calidad que les permita desarrollar a sus familias, que no les digan nunca más que son rechazados de la sociedad, porque la educación es centro de la Transformación, sin educación pública, no hay transformación en nuestro país, por eso vamos a apoyar la educación pública”, puntualizó.

Y puso cómo ejemplo que como Jefa de Gobierno creó dos nuevas universidades públicas: el Instituto Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, en las que estudian más de 50 mil jóvenes y el apoyo universal “Bienestar para Niñas y Niños. Mi Beca Para Empezar”.

Recordó que el modelo económico neoliberal privatizador generó desigualdad en perjuicio de los que menos tienen.

“Cuando se privatiza los bienes públicos, no siempre es para bien. En particular México estuvo plagado de corrupción que dejó mucha pobreza, desigualdad”, comentó.

Por su parte, la Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación en Veracruz, Rocío Nahle, destacó la experiencia y capacidad de Claudia Sheinbaum, las cuales demostró cuando fue Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

En el encuentro con militantes y simpatizantes también estuvieron presentes, Manuel Huerta, coordinador del federalismo en Veracruz; Esteban Ramírez Zepeta, dirigente estatal de Morena; Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, delegado nacional con funciones de secretario general del PVEM en Veracruz y Ramón Díaz Ávila, delegado del Comité Nacional del PT.

Cuando fui Jefa de Gobierno, creamos siete planteles de la Universidad Rosario Castellanos, educación gratuita de nivel superior para 50 mil jóvenes.



Cuando fui Jefa de Gobierno, creamos siete planteles de la Universidad Rosario Castellanos, educación gratuita de nivel superior para 50 mil jóvenes.

Cualquier joven que desee estudiar, tiene derecho a hacerlo de forma gratuita y recibiendo una educación de calidad, nunca más…













































