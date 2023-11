Santiago Tuxtla, Ver.— En el segundo día de precampaña y con un dispositivo de seguridad de la Guardia Nacional y Policía Municipal, la precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció el ejercicio democrático de la victoria de Javier Milei en Argentina; sin embargo, manifestó su rechazo a las ideas del gobierno entrante.

“Todo mundo sabe que no estamos de acuerdo con el modelo que plantea Milei, es un regreso al neoliberalismo más extremo”, sostuvo. En entrevista con medios nacionales, la exmandataria capitalina descartó que este tipo de triunfos revivan la posibilidad de que la derecha pueda gobernar más países de América Latina.

En tanto, durante un mitin en compañía de la coordinadora estatal de los Comités de la Cuarta Transformación, Rocío Nahle, Sheinbaum Pardo aseguró que en el movimiento de la Cuarta Transformación “nadie se divide”, ya que sus procesos son democráticos y que sería malo elegir a sus representantes sin ello, contrario a lo que sucede en el Frente Amplio por México, conformado por el PAN, PRI, y PRD.

“Aquí nadie se divide, los procesos de nuestro movimiento son democráticos, nosotros creemos en la democracia y sería muy malo creer en la democracia y no elegir a nuestros representantes de manera democrática”, comentó.

Agregó que la oposición es el “frente de las imposiciones”, mientras que en Morena hay unidad y democracia.

Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha llevado a cabo diversas obras, entre ellas el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, así como la implementación de programas sociales universales, por lo que mencionó que la autollamada Cuarta Transformación es garantía para estabilización económica y política.

“Nosotros en la Cuarta Transformación somos los únicos que podemos garantizar estabilidad económica y estabilidad política en nuestro país, ningún otro proyecto”, mencionó Sheinbaum Pardo.

Aseguró que lleva grabados en el corazón los principios de Morena: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México, y de nueva cuenta señaló que su sueño es que los niños de educación básica tengan una beca, así como seguir con el proyecto de construir trenes de pasajeros en Veracruz.

En los municipios de Ángel R. Cabada y Santiago Tuxtla se desplegó un dispositivo de seguridad de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal durante el segundo día de actividades de la precandidata.

EL UNIVERSAL constató que los elementos realizaban recorridos constantes por las zonas, tanto en las entradas a los lugares de los eventos, así como en calles aledañas.

Por otro lado, la precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia dijo que podría invitar a algunos priistas, panistas y perredistas que se han inconformaron por la designación de candidaturas del Frente Amplio por México, entre ellos Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa con licencia.