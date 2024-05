Irapuato, Gto.— La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, aseguró que no ha cambiado su estrategia de seguridad ni por ir a Guanajuato, ni en otro estado, pero que pidió que los elementos de la Guardia Nacional que resguardan a candidatos locales se queden fuera de los eventos de campaña.

“Yo no he cambiado ninguna estrategia ni por venir a Guanajuato ni por venir a ningún otro estado. Incluso ayer pedí que esta protección que tienen (candidatos locales) se quede fuera de los eventos. No creo que sea correcto pues que estén dentro del mitin, de las asamblea”, manifestó en conferencia de prensa

Dijo: “Ellos pueden hacer la protección, pero es importante que la gente se sienta con confianza de asistir a los mítines”.

Ello al ser cuestionada de que hubo un fuerte dispositivo de seguridad de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional en los eventos de este viernes en Guanajuato.

Sheinbaum indicó que esto se debió a la protección que reciben candidatos tras el asesinato de Gisela Gaytán, abandera a la alcaldía de Celaya.

“La mayoría de los candidatos (de Guanajuato) solicitaron protección después del lamentablemente asesinato de Gisela (Gaytán) y como no tienen confianza del gobierno estatal lo solicitaron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno federal y por eso es el apoyo que tienen, principalmente de la Guardia Nacional”, señaló.

La abanderada de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde acusó a la oposición de usar políticamente la tragedia y los temas “de dolor”, como la desaparición de personas.

“(...) lo que quiere la gente es atención, pero no un uso político de una tragedia, entonces este uso político por parte de la oposición, del PRIAN, de utilizar políticamente una tragedia, ni siquiera las víctimas están de acuerdo”, destacó.

En ese sentido, la abanderada presidencial de Morena denunció que, en plena campaña, se ha entregado la llamada tarjeta rosa en el estado con 9 mil pesos por lo que hizo un llamado al Instituto Electoral local (IEEG) para que se sancione prácticas como la compra de votos.

“Se está cometiendo un delito electoral en Guanajuato con la repartición de la llamada tarjeta rosa, y ahí exigimos al Instituto Electoral de Guanajuato que sancione. Se está repartiendo una tarjeta donde reparten nueve mil pesos, que aparte es uno de los ofrecimientos de la candidata del PAN o del PRIAN’’, manifestó.

Mientras tanto, tras una series de aplausos luego del homicidio de Gisela Gaytán, —quien fue candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya—, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia hizo un llamado a acudir a votar ya que es el mejor homenaje tras su muerte.

Claudia Sheinbaum aseguró que es falso que, en caso de ganar las elecciones del 2 de junio, quiera cerrar las iglesias.

“¡Falso, por supuesto que respetamos todas las religiones, y todas las iglesias, respetamos la religión y las religiones del pueblo de México. Ayúdennos a decir que eso es absolutamente falso”, dijo en un mitin en Celaya.

En tanto, la exmandataria capitalina anunció proyectos ferroviarios para llevar bienestar a Guanajuato, los cuales consistirán en las rutas México-Querétaro-León-Aguascalientes; Manzanillo-Colima-Guadalajara-Irapuato, este último se combina con el México-Querétaro-Guadalajara.