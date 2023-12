El precandidato único del PAN, PRI y PRD a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, se reunió de manera privada con integrantes de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), a quienes les ofreció certeza jurídica y reglas claras.

Indicó que la reactivación económica podría ser mucho más fácil si se agilizaran los trámites al sector inmobiliario, pero eso sí, en el marco de la ley y con reglas claras.

"Hay dos anclas económicas en la Ciudad: la industria de los servicios y la industria del desarrollo inmobiliario; de eso depende en gran parte los ingresos de la Ciudad. Entonces tenemos que pensar en el futuro de esta ciudad y por supuesto pasa por ustedes", dijo.

Fue enfático respecto a las obras de mitigación: “no las tienen que hacer ustedes, las tiene que hacer el gobierno, lo que tenemos que hacer con ustedes es poner precisamente las reglas muy claras. El gran problema de lo que ustedes pagan es que se va a la misma caja de la tesorería de la ciudad, ahí se revuelve el dinero y entonces lo puedes ocupar hoy para alguna ocurrencia, algún programa emergente, algún programa que tengas ganas ahora de promover y no precisamente para lo que tiene que ver con la infraestructura de la ciudad, derivada del desarrollo inmobiliario”.

Taboada Cortina aseguró que la Secretaría del Medio Ambiente y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México no deberían tener ninguna mesa con los desarrolladores, ya que, ejemplificó, los planos de la red de drenaje y agua potable los tiene la Ciudad y, lamentablemente, muchas obras de mitigación se repiten donde ya había estado mitigado, por lo que señaló la importancia etiquetar el recurso para que realmente se vaya, dijo, a obras en materia de medio ambiente como drenaje y agua potable.

Abundó que gran parte de los millones de pesos, en términos de medidas de mitigación, se pudieron haber utilizado para fondear el Metro o en algún proyecto de vivienda.

“Yo por eso hablo de emparejar la cancha, a mí me da mucho coraje ver lo que estoy viendo en la Ciudad. Hay colonias a tres cuadras de periférico oriente que no tienen drenaje, no me lo cuentan, hace dos semanas estuve ahí. Se llama La Joya, le dicen el hoyo a esa colonia, no tienen drenaje, son fosas sépticas, eso es una tragedia en la ciudad. No puede la gente vivir así, no está bien... A la gente que menos tiene en esta ciudad hay que darle un empujón, pero ese empujón pasa por darle cosas que hoy no tienen”, agregó.

Esta reunión fue encabezada por Jaime Fasja, presidente de la ADI, y asistieron representantes de diversas empresas dedicadas al desarrollo inmobiliario, así como la diputada local del PAN, Gabriela Salido, integrante de la comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de México.

