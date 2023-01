Delfina Gómez pide a militantes trabajar con unidad para lograr triunfo el próximo 4 de junio

Tlalnepantla, Méx.- La precandidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, pidió a los militantes a trabajar con unidad, coordinación y no vender su dignidad, para lograr el triunfo en las elecciones del próximo 4 de junio.

Al encabezar reuniones con militantes de su partido en Tlalnepantla, la aspirante sostuvo que su precampaña va bien, pero dijo que no se deben confiar porque no puede pasar lo de la elección de 2017, cuando les robaron el triunfo.

"No podemos confiarnos porque no puede pasar lo mismo, pido y lucho porque no sea así, pero sí tenemos que redoblar esfuerzo".

“Les digo que aquí está la maestra bien puesta, decidida de hacer un trabajo el Estado de México con la participación de todos nosotros. Ya estamos listos para la batalla, y ¿Cómo vamos a ganar la batalla?; primero unidos, segundo coordinación y tercero hablar con los vecinos, familia y compañeros de trabajo para que no vendan su dignidad”, expresó.



La también senadora con licencia comentó que es necesario que en la próxima elección la ciudadanía no venda su dignidad.

“Porque yo soy muy fehaciente y creyente que del ser humano lo más valioso es su dignidad y a veces la ponemos en venta por una necesidad, que a veces nos llega esa emoción y no nos oponemos a pensar en lo que implica”.

“No a la compra de la dignidad, no a la compra del respeto, no la compra como si fuéramos un objeto porque pondríamos en riesgo el futuro y una calidad de vida para nuestros jóvenes y compañeros”.

Delfina Gómez mencionó que en el Estado de México se necesita un cambio, que la gente lo pide a gritos y las encuestas dicen que 8 de cada 10 mexiquenses ya lo quieren, por lo que piden que se acabe la corrupción que ha imperado en más de 90 años en la entidad.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, consideró que este próximo proceso electoral, su partido, viene por lo que les robaron hace seis años en el Estado de México: el triunfo.

“La maestra es mucha pieza frente a estos corruptos, se les va a acabar su robadera de 100 años”, dijo.

Respecto a la posible intervención del gobierno del Estado de México en el proceso electoral, el líder del partido guinda señaló que para evitar cualquier posibilidad de robo deben de obtener un triunfo con la mayor cantidad de votos.

“Con organización necesitamos ir preparando un triunfo contundente, voto masivo en favor de nuestro movimiento para que no tengan margen de robarse la elección.

No quiero pecar de optimismo, pero vamos muy bien y casi 20 puntos de ventaja, con un estrecho margen daría la tentación que siempre ha tenido el PRI en el Estado de México de robarse lo que no gana, como ocurrió hace seis años”,

Horacio Duarte Olivares, coordinador general de la precampaña de Morena en el Estado de México, dijo que se percibe una guerra sucia que han emprendido en contra del movimiento, pero indicó que existe una amplia y clara ventaja “y están muy enojados” sus orquestadores.

“Por eso comienzan los ataques contra ella, que ya prevemos, porque el bloque conservador de la derecha no sabe más que atacar y hacer guerra sucia. Están muy nerviosos porque los últimos sondeos dicen que la maestra Delfina tiene mucha ventaja”, señaló.

