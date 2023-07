Monterrey.- La senadora panista Xóchitl Gálvez Ruiz hizo un llamado a los empresarios del país a realizar un “mea culpa”, pues afirmó que no todos han hecho lo debido, ya que miles de ellos empobrecieron a sus trabajadores con el outsourcing ilegal, que afectó sus jubilaciones y posibilidades de crédito con el Infonavit.

La hidalguense dijo lo anterior durante un encuentro que se realizó en las instalaciones de Cintermex, el cual fue organizado por la Asociación Nacional de Empresarios Independientes (ANEI), a la que asistieron unas 400 personas, la mayoría simpatizantes de su aspiración a encabezar la coordinación nacional del Frente Amplio por México, impulsado por el PRI, el PAN y el PRD, además de agrupaciones civiles.

Las actividades públicas de Gálvez en la entidad iniciaron con una “Rodada por México”, promovida por el empresario Javier Prieto de la Fuente dirigente y fundador de la agrupación “Sé Líder”, en la que participaron alrededor de 70 ciclistas, entre ellas varias mujeres mayores de 60 y 70 años, que comentaron antes de la irrupción de la senadora panista, miraban el panorama “muy oscuro” en la oposición, y nadie les entusiasmaba.

Xóchitl llegó a las 10:31 horas, con más de media hora de retraso, al sitio acordado para iniciar la rodada en las instalaciones del Parque Fundidora, después de un breve mensaje, se subió a una máquina con siete asientos, pues según Prieto de la Fuente se buscaba simbolizar “que tú conduces y el pueblo pedalea”.

El calor para entonces ya era sofocante. “Sí está más cabrón aquí que en la Ciudad de México, pero no pasa nada, hoy vamos a oler un poco más de lo común”, dijo la aspirante del FAM, y agregó que desde hace diez años es ciclista, “y no lo hago por pose, pero si la gente se moviera a pie un kilómetro y en bici en los viajes de menos de diez kilómetros, nos ahorraríamos el 50 por ciento de los viajes en automóvil”, expuso Gálvez.

Lee también Xóchitl Gálvez gana medidas contra AMLO: debe evitar pronunciamientos sobre 2024

El pequeño pelotón de ciclistas con la panista en la punta, llegó hasta el área de exposiciones de Cintermex, donde fue recibida por el empresario Fernando Turner, fundador de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes (ANEI), donde Gálvez hablaría de su trayectoria personal, política y empresarial.

Turner expresó su apoyo a Gálvez al tiempo que arremetió contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sin mencionarlo, pues expresó: “el explosivo apoyo a tu candidatura, es una muestra evidente de repudio a lo viejo y caduco que impera en el sistema político mexicano”; pero afirmó “no es sólo el impulso de reprobar al actual régimen, por haber traicionado las esperanzas con su ineficacia, demagogia y dogmatismo”, es también el deseo de encontrar caras e ideas frescas que nos movilicen hacia un futuro deseado, merecido y posible”.

En 2012, Turner apoyó a López Obrador; pero en 2015 se sumó al proyecto de Jaime Rodríguez Calderón El Bronco y fungió como Secretario Desarrollo Económico en el gabinete estatal y en 2021, sin tanto protagonismo como en el pasado, respaldó a Samuel García en su camino a la gubernatura.

Antes de entrar al salón donde se llevó a cabo el encuentro con la ANEI, Xóchitl Gálvez comentó en una breve entrevista que de ganar la contienda interna del Frente Amplio por México, Claudia Sheimbaum sería su adversaria a vencer, pues estima que ganará entre los contendientes de Morena y aliados. Sin embargo, dijo hay con qué ganarle porque en este gobierno “tienen muy malos resultados en Economía, y se han gastado mucho dinero de más en Dos Bocas” y otros proyectos.

Al arribar al encuentro con la ANEI, Gálvez fue recibida con gritos de “presidenta, presidenta”, y ya ante el micrófono expresó que hace 52 años si alguien le hubiera preguntado en Tepatepec, Hidalgo qué quería ser cuando fuera grande, no hubiera sabido qué contestar.





Rodada con Xóchitl Gálvez en Parque Fundidora. Foto: Emilio Vasquez / EL UNIVERSAL





“No hubiera pensado ni siquiera hacer la escuela secundaria, pues ahí sólo había primaria”, comentó la senadora y agreǵo que cuando le dijo a su padre que deseaba estudiar secundaria le respondió: “qué secundaria ni qué la chingada, ahí está el metate, y ese es el primer macho que me encontré en mi vida, y ya sabrán que me fui a la secundaria, no lo pelé”, comentó entre risas.

Nacer en el Valle del Mezquital hace 60 años, expresó, eran situaciones difíciles, complicadas. “Yo nunca me imaginé que iba a ser empresaria, que iba a ser ingeniera, que iba a estar en un gabinete presidencial, que iba a ser senadora, y muchos menos hoy ser aspirante a coordinar un frente amplio que lo que busca, es ya saben qué, pero no lo puedo decir”.

En resumen, dijo Gálvez, “no sabía qué quería ser, pero sí sabía que no quería vivir el resto de mi vida en esa pobreza y sí sabía que no quería casarme con un hombre violento y alcohólico como era mi padre”.

La panista comentó que su éxito como empresaria que en apenas seis meses la hizo firmar contratos por 600 mil dólares, después de arrancar con dos computadoras que obtuvo a crédito y donde ella la hacía de todo, un amigo que le había augurado el fracaso “por ser mujer”, lo atribuyó a la buena suerte, ante lo cual recordó que su padre decía que “la mala suerte y los pendejos van de la mano”. Hoy, a 31 años de fundada, su empresa tiene 250 empleados, aseveró.

Xóchitl comentó que un día reflexionó que no bastaba con ganar dinero, sino que tenía que llevar a cabo labor social, y fue así que inició el programa Papilla Maíz, para mejorar la alimentación de niños con desnutrición, el cual adoptó Ernesto Zedillo y lo llevó a dos mil infantes.

Lee también Persisten fallas en plataforma para recolectar firmas del Frente Amplio por México

“Esto me llevó a recibir un premio en el foro de Davos, siendo la primer mujer mexicana sin pedigrí en obtenerlo, y el mismo año, invitada por Lula, participé en el Foro Social de Porto Alegre”.

Y ahí empecé a trabajar el tema del empresario socialmente responsable, aquel que le paga bien a sus trabajadores, cuida el medio ambiente donde vive, paga sus impuestos, declaró Gálvez, agregó, “a mí, muchas ocasiones me ofrecieron el outsourcing ilegal, muchos me dijeron que metiera a mis trabajadores en una outsourcing, que les pagara uno o dos salarios mínimos y el resto se los diera por fuera”.

Pero no acepté porque eso es indebido, ¿cómo van a hacerle con su jubilación, con su crédito del Infonavit, yo me iba a echar dos o tres millones de pesos a la bolsa, pero me iba a fregar a mis trabajadores”, expresó.

Aseveró entonces que “¿y saben qué?, miles de empresarios hicieron eso, miles empobrecieron a sus trabajadores, entonces no se quejen porque hay un encabronamiento social, por eso voté a favor de que se prohibiera el outsourcing, porque estaba empobreciendo a los trabajadores”.

Recalcó, “si vamos a hablar de quién ha hecho las cosas mal, pues claro que el gobierno ha hecho cosas malas, pero como empresarios no hemos hecho todo lo debido, vamos a hacer un mea culpa, yo sí creo que también ustedes hacen un gran esfuerzo y muchas veces no tienen el apoyo del gobierno”.

Sin embargo, asentó, “creo que podemos crecer la empresa, que les puede ir bien bien a los trabajadores, y que el gobierno deje de tirar el dinero a lo buey, como en el caso de Dos Bocas, que iba a costar ocho mil y lleva 18 mil millones de dólares, (pues) hay que ser muy tarugo o muy ratero para que un presupuesto se te vaya al doble”, concluyó.























Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana y muchas opciones más.

afcl