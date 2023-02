"Cuando los perros ladran es que vamos avanzando": Delfina Gómez visita Coacalco

Coacalco, Méx.-Delfina Gómez Álvarez, precandidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, reconoció que los ataques que ha sufrido de sus adversarios durante el proceso electoral sí le afectan anímicamente, pero afirmó que son acusaciones sin fundamento, por lo que los calificó como “injustos y tendenciosos”.

“Sí, de momento afecta anímicamente (los ataques) porque te sientes impotente que sean tan duros en las observaciones, a veces no quiero ver los tweets y los Facebook (redes sociales). Y cómo se atreven a hablar de esa manera, sin tener conocimiento y sin saber”.

“Empiezan ya con la guerra, y dicen por ahí que cuando los perros ladran es que vamos avanzando, entonces si nos están señalando y están queriendo confundir a la gente, yo les digo, saben que yo estoy aquí bien plantada y estoy segura de quién soy”, dijo.

La senadora reveló que hace seis años (como candidata a la gubernatura) vivió una situación muy perversa y reconoció que sí le dolían los ataques a su persona.

“Saben qué, sí, me dolía porque cuando uno no tiene con qué ver, duele mucho con que dolo y con qué perversidad se atreven a hablar con una persona, pero saben que como decimos las mujeres, nos limpiamos la lagrimita y seguimos adelante”.

“Y como les decía; mientras ustedes como familia, mis amigos y simpatizantes tengan confianza en mí, saben que hay que seguir adelante, porque no nos vamos a detener, porque he aprendido que como dice un dicho: lo que no te tumba te fortalece”, expresó.

La exalcaldesa de Texcoco reiteró que no existe alguna sanción en su contra ni situación que la declare culpable.

“En cuanto a las acusaciones en la SEP ya lo comentó hace rato el presidente, incluso la SEP emitió un comunicado, entonces tendrán que justificar lo que tengan justificar y lo que tenga que salir tendrá que salir. Pero yo creo que al momento son muy injustos que hagan aseveraciones muy a la ligera con tendenciosidad”.

En entrevista, la precandidata única de Morena fue cuestionada sobre las declaraciones de su contrincante, la precandidata del PRI, Alejandra del Moral, sobre que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) generará desarrollo y oportunidades. Delfina Gómez afirmó que la terminal aeroportuaria ya representa un detonante para la región.

“Es una visión que se tuvo desde antes y qué bueno que ellos ya lo están considerando porque recordemos que al principio ellos no estuvieron muy de acuerdo con el AIFA. Porque se hizo ahí, porque sabemos qué hay ahí, un detonante para todo lo que es esa población, pero más allá es la que mejor cumple con las especificaciones que necesita un aeropuerto”

“Lo que les digo es que hay que actualizarse un poquito, porque ya hay detonación, se mejoraron carreteras, junto con el gobierno federal, se mejoraron escuelas y hubo trabajo para los compañeros que son de esa región. Ahora viene la continuidad de que se va a seguir trabajando para que los principales beneficiarios sean los de la zona y que bueno que lo reconocen, eso me da mucho gusto, pero es algo que ya se tenía”, apuntó.

Delfina Gómez encabezó una reunión en Coacalco con militantes de Morena, ahí dijo que las próximas elecciones representan una gran oportunidad que tienen los mexiquenses para tener un cambio.



