El debate entre candidatos a la alcaldía Álvaro Obregón fue el escenario para que Lía Limón y Javier López Casarín se criticaran y atacaran fuertemente; mientras que la abanderada de Movimiento Ciudadano, Esther Mejía, reiterara en público que se suma a la campaña de Morena, lo cual fue minimizado por la aliancista, pues dijo que se iba con el “peor candidato”.

La abanderada de la coalición Va por la CDMX, Lía Limón, exhibió que Javier López estuvo encerrado en el penal de Topo Chico por un fraude millonario que le hizo a 26 mil maestros de Nuevo León. “De la cárcel a candidato de Álvaro Obregón”, aseveró.

Como respuesta, el aspirante de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Javier López Casarín, mencionó que, efectivamente, tuvo una orden de aprehensión por un supuesto fraude de 56 mil pesos firmado por 50 personas. “En la investigación resultó que 40 personas no existen”, mostró su ejercicio de no acción penal y aseguró que esto se trató de un montaje orquestado por Tomás Zerón, hoy prófugo de la justicia.

Lía Limón reviró que una de las empresas del candidato de Morena, PT y PVEM fue señalada por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador por estar siendo investigada por el FBI por presunto lavado de dinero del narcotráfico.

“Un narcocandidato más, esa empresa también fue parte de la investigación en contra del exgobernador Cabeza de Vaca, porque a través de ella López Casarín, como prestanombres, compró un departamento de 40 millones de pesos en Bosques de Santa Fe, mientras Cabeza de Vaca está prófugo, este señor, su prestanombres, es candidato de Morena”, arremetió la panista y anunció el portal quienesjavierlopezcasarin.com, en donde estarán disponibles estos documentos.

López Casarín le recordó a Limón García cuando hablaba mal del PAN y señalaba que estaba secuestrado por una pandilla de cuatreros. Asimismo, precisó que el programa Blindar es un montaje y que actualmente la alcaldía está condicionando la entrega de tarjetas aliadas.

Durante el desarrollo del debate, la candidata Esther Mejía enunciaba algunas propuestas y adelantó que durante su última intervención daría un mensaje. En ese último mensaje anunció violencia política de género en su contra por parte del partido naranja, pues desde hace varias semanas ya habían procesado su baja como candidata.

Detalló que metió una queja y pruebas, pero el instituto electoral le señaló que no se podía bajar, pero ayer dijo que se sumaba al proyecto de Sheinbaum y López Casarín.

Al respecto, Lía Limón mostró unos mensajes de Movimiento Ciudadano “tratando de extorsionarnos para sumarse a nosotros, mensajes de Esther con alguien más, nosotros no lo hicimos, por eso no me extraña que se sume con el peor candidato”.

Sobre las propuestas, Limón prometió reforzar la seguridad y el apoyo hacia las mujeres y López Casarín, un servicio de calidad por colonia.