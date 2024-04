Clara Brugada, candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, conformada por Morena, PT, PVEM, aseguró que no hay medidas cautelares en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo dio a conocer su contrincante de la alianza “Va por la CDMX”, Santiago Taboada, y aseguró que se trata de actos “desesperados” para judicializar las elecciones.

"No hay medidas cautelares al presidente en una mañanera por hablar de Iztapalapa, esa es una mentira, son actos de desesperación para tratar de judicializar esta elección", señaló.

El exalcalde Benito Juárez, Santiago Taboada, refirió que obtuvo medidas cautelares del Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, por sus declaraciones durante una conferencia de prensa.

En respuesta, la candidata morenista aseguró que esto es falso, por lo que se trata de un montaje.

Lee también Clara Brugada llama a campañas pacíficas tras irrupción de hombre en evento

“Eso de que le llegó una notificación del INE, y en esa notificación habían resuelto medidas cautelares por el tema de una mañanera del presidente, eso es mentira. Tenemos la resolución del INE en donde no resuelven medidas cautelares, justamente dice lo contrario”, indicó la exalcaldesa de Iztapalapa.

Ante esto, la morenista señaló: “quiero que revisen la resolución que él sacó, pues eso es un montaje, una mentira".

Insistió en que se trata de “actos de desesperación, de que quisieran que eso fuera, así como que su caminito es tratar de judicializar esta elección, y afortunadamente el INE no resolvió, la resolución no habla de medidas cautelares, dice expresamente que no va a resolver medidas cautelares".













Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/cr