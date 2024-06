La presidenta del instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) Patricia Avendaño informó que el sábado le entregarán a Clara Brugada la constancia de mayoría que la acreditará de manera oficial como Jefa de Gobierno electa.

En entrevista, luego de reanudarse la sesión el Consejo General del IECM, detalló que el jueves las 33 Sedes Distritales les enviarán los resultados parciales de la elección de Jefatura de Gobierno y diputados de Representación Proporcional para que ellos el sábado realicen la sumatoria para tener los resultados oficiales.

“El sábado 8 nosotros aquí (sede del IECM) estaremos haciendo la sumatoria para tener los resultados de Jefatura de Gobierno, tener los resultados de diputados de Representación Proporcional y hacer la asignación con base a la votación que haya obtenido cada uno de los contendientes. Así que este sábado, que yo calculo podría ser por la mañana, antes del medio día, podamos nosotros estarán sesión de Consejo para ya hacer la entrega de constancias de mayoría para Jefatura de Gobierno y también que hagamos la distribución de diputados de Representación Proporcional”, comentó.

Asimismo, destacó la alta participación ciudadana, que oscila en un 70%, y sostuvo que pese a las incidencias reportadas, hay salgo blanco en esta jornada electoral.

“Eventualmente había cierto tipo de fricción, pero nada que derivara en una situación que manchara la jornada electora, o sea que yo me atrevería, salvo que tengamos algún reporte que no conozcamos, yo me atrevería a afirmar que el saldo es totalmente blanco”, aseguró.

Patricia Avendaño recalcó que la página del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) no sufrió ningún hackeo, y criticó, sin mencionar su nombre, que un consejero haya hecho este tipo de aseveraciones.

“Definitivamente y categóricamente se los aseguró (no fue un hackeo), tan es así que minutos después de que se aclaró esta situación, nosotros ya traíamos los resultados de los conteos rápidos. Entonces, definitivamente una información, perdón si quiero decirlo, de manera irresponsable que alguien se atrevió a salir a dar una declaración porque nosotros estábamos reunidos en ese momento, la mayor parte de las consejerías, con la titular de la unidad de informática que nos estaba dando cuenta; entonces, creo que de manera irresponsable se manejó esa información, este Instituto no sufrió ningún hackeo”, sostuvo.

