El candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno, Salomón Chertorivski, afirmó que se requiere revisar las tarifas de agua.

“Lo digo con toda seriedad, no es posible que una familia en un departamento en las Lomas de Chapultepec pague 40 pesos por metro cúbico, mientras una familia en Iztapalapa, con una pipa, paga 130 pesos por el mismo metro cúbico”, señaló durante un foro con integrantes de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI).

“Necesitamos cambiar la lógica. No nos debe de dar miedo en las candidaturas hablar de tarifas, de hablar de temas fiscales, porque sino cómo se hace todo esto”, insistió al explicar el proyecto de agua que aplicará en caso de ganar las elecciones el 2 de junio.

También destacó que en la capital no hay planeación y lo que se lleva a cabo es por “ocurrencias, por momentos y por hígado”.

“Sin planeación no hay nada. Sale mucho más barato invertir muy bien 3% del proyecto en planearlo para que después se haga bien. Una ciudad no puede estar sin planeación, y aquí no planeamos nada. Todo va saliendo por ocurrencias, por momentos, por hígado. Necesitamos un plan”, indicó el abanderado de MC.

Refirió que se requiere salir a buscar la inversión, ya que la economía se estimula. “La economía está destrozada, no estamos creciendo, no se invita a la inversión, no se sale al mundo a buscar inversión” y recordó que él alentó la Fórmula 1 y promocionar la marca CDMX.

“Las economías se estimulan. Necesitas ir a buscar la inversión y traer los momentos que te generan estímulos a la economía. Esta ciudad lo tiene todo, pero la hemos dejado muy pobre”.

Sobre las soluciones para combatir la falta de agua, propuso crear plantas de tratamiento y de potabilización de agua, reforestación del sur de la capital, un programa de reapertura de ríos, comenzando con el río La Piedad, en Viaducto, así como una nueva cultura del agua.

En materia de desarrollo urbano, indicó que alentará la vivienda vertical en la capital, y para reducir los tiempos de traslado en la Ciudad, prevé un plan integral, que implicaría acercar la vivienda a los centros de trabajo.