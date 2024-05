Conforme se acerca el 2 de junio, fecha de los próximos comicios federales y locales en que se disputarán los cargos de elección popular, se espera una avalancha de declinaciones de candidatos que se saben perdidos. Esta mañana se supo que el candidato Pablo Raúl Moreno, abanderado de Movimiento Ciudadano (MC), durante el cierre de campaña de su oposición en la alcaldía Iztacalco, declinó a favor de Daniel Ordóñez, candidato por la misma demarcación de los partidos PAN, PRI y PRD.

🚨 Durante el cierre de campaña de Movimiento Ciudadano en Iztacalco, el partido declina en favor de Daniel Ordóñez, candidato de oposición a esta alcaldía, y de Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno de la CDMX



📹 #VIDEO Gabriel Pano de EL UNIVERSAL pic.twitter.com/66jsy2jnSb — El Universal (@El_Universal_Mx) May 25, 2024

En el acto, el candidato de Movimiento Ciudadano y su militancia también declinaron en favor de Santiago Taboada, candidato a la jefatura de gobierno por la coalición “Va X La CDMX”. Se sabe que Pablo Raúl Moreno Carrión declinó desde el 3 de mayo a favor del representante del PRI, PAN y PRD, Daniel Ordóñez.

Entre banderas del PAN, PRI y PRD, e incluso de Movimiento Ciudadano, Santiago Taboada aseguró que quedan 8 días para la jornada electoral, “para convencer a los indecisos y sumar a quienes están en otro proyecto”. También, agradeció las muestras de cariño y apoyo de vecinos de Iztacalco, ante quienes se comprometió a mejorar su calidad de vida en materia de vivienda, salud y seguridad, principales necesidades que le expresaron los habitantes de la demarcación. “Que estos días sirva para convencer a los indecisos, para sumar a quienes están en otro proyecto y decirles que en la ciudad urge que las cosas cambien”, resaltó.

En el evento se hizo presente Santiago Taboada quien inició la cuenta regresiva para los comicios del 2 de junio. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

En el evento recordó el apoyo que los habitantes mostraron durante los recorridos que realizó en campaña, junto con Daniel Ordóñez, candidato de la alianza a esta alcaldía. “Solo quedan 8 días para cambiar la ciudad”, reiteró al tiempo que los asistentes gritaron ¡jefe de gobierno! Y ¡vamos a ganar!

Así mismo, Daniel Ordoñez por medio de X, antes Twitter agradeció el apoyo de la ciudadanía y además la presencia de los senadores y diputados del PAN, PRI y PRD y hasta militantes de MC que lo acompañaron durante su caminata.

Agradezco a los candidatos a Diputados, Senadores,Concejales y amigos que hoy me acompañan en este recorrido #ElCambioViene a #Iztacalco pic.twitter.com/gsnENiDli6 — Daniel Ordoñez (@Ordonez_Mx) May 25, 2024

El abanderado de MC, Pablo Raúl Moreno aún no se ha pronunciado al respecto sobre su declinación en favor de Daniel Ordóñez, ambos candidatos por la misma alcaldía.

Cuando un candidato decide declinar significa que esencialmente está retirándose de la competencia antes de que se lleve a cabo la elección pues consideran que no tienen oportunidad de ganar los comicios. En el caso de Iztacalco, que el candidato Raúl Moreno haya declinado en favor de Daniel Ordóñez significa que este ultimo tiene mayor posibilidades de ganar durante las elecciones.

Taboada inicia la cuenta regresiva para los comicios del 2 de junio

En la firma de compromisos por Iztacalco, con los que cierran campaña los candidatos en esta demarcación, Taboada inició la cuenta regresiva de los que, dijo, ya se van, “cada vez somos más y solamente quedan ocho días para cambiar la ciudad… Yo solo quiero darles una reflexión, que cuando estén en esa casilla, en frente de la boleta, se acuerden de cuando fueron a un hospital y no les dieron medicinas; cuando a ustedes o a un familiar le robaron en la ciudad; cuando se subieron del metro y falló; cuando abrieron la llave del agua y no salió absolutamente nada; se acuerden cuántas personas cercanas murieron de COVID, porque este gobierno no hizo nada. Lo que tenemos que hacer en frente de la boleta es votar por el cambio, ese cambio que demostró, desbordó, que abarrotó el zócalo el domingo pasado”.

Durante el cierre de campaña en Iztacalco, Movimiento Ciudadano declina en favor de Daniel Ordóñez, candidato de oposición por esta alcaldía. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Durante su mensaje, el candidato del PAN, PRI y PRD lamentó el abandono de muchas de las colonias de Iztacalco, como la Agrícola Oriental, donde se llevó a cabo el cierre de campaña, por lo que lamentó que sus habitantes estén padeciendo de inseguridad y malos servicios públicos.

“Por eso en la Agrícola Oriental el cambio viene… Entramos a las colonias que nunca pensaron que íbamos a entrar, donde decían que no fuéramos porque nos iban a hacer algo y no es cierto, la gente de esas colonias salió de sus casas y nos pidió que, a pesar de que le colocaban la propaganda porque si no les quitaban el programa, esa gente nos decía ¡Ganen! porque queremos un cambio queremos vivir mejor”.

El abanderado de la coalición “Va X La CDMX” aseguró que Ordóñez tendrá todo el apoyo del próximo jefe de gobierno para atender los retrasos, la inseguridad y todo lo que está mal desde hace muchos años, “Iztacalco se merece un mejor gobierno y la gente de Iztacalco se merece vivir y vivir bien”.

Cierre de campaña en Iztacalco entre banderas del PAN, PRI y PRD, e incluso de Movimiento Ciudadano. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

