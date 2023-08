Xóchilt Gálvez aseguró que, en caso de resultar electa candidata del Frente Amplio Va por México, buscará la reconciliación con el PRD, pero también que Movimiento Ciudadano se sume a su proyecto de cara a la elección de 2024.

“Me voy a sentar con todos, con MC también, buscaré al PRD también, me voy a sentar con todos… Para mí el PRD representa la justicia social”, mencionó en conferencia de prensa en Tampico, donde exhortó a Miguel Ángel Mancera y a Silvano Aureoles a mantenerse dentro del frente opositor.

Sin embargo, dijo que “hay que sentarnos, hay que sanar heridas porque lo necesitamos todos”.

Reconoció que uno de los escenarios que no descarta es no ganar el proceso interno porque “no tengo estructuras, yo no tengo más que el apoyo real, ciudadano, y algo de panismo, algunos priistas que se han empezado a sumar, muchos perredistas, por cierto, de algunas corrientes del PRD de manera abierta me han manifestado su apoyo.

“¿Qué le diría yo al doctor [Miguel Ángel] Mancera?, que ojalá pueda resolver sus dudas, porque él es un hombre valioso en este frente, lo mismo le digo a Silvano [Aureoles], para mí el PRD representa la justicia social”, respondió al ser cuestionada sobre el tema.

“Hay que buscarlos, primero necesito ser [la candidata], en caso de que sea me voy a acercar con todos, buscaré a MC, buscaré al PRD, buscaré a todos los que quieran sumarse”, reiteró la aspirante.

Respecto al diferendo con Beatriz Paredes en el primer foro por el tema de los candidatos o aspirantes carismáticos, comentó que le gusta que existan contrastes en el debate, pero “aproveché ese comentario para decir [que] coincido con Beatriz, que no sólo se requiere carisma; en mi caso hay inteligencia y valentía, que son atributos que se requieren en la política”.

Sobre lo dicho por la senadora del PRI sobre que ella no está obsesionada con el Presidente, Gálvez dijo que obviamente no lo está, pero “en mi caso el Presidente está obsesionado conmigo, me ha nombrado más de 60 veces en la mañanera”.

Sobre el tema de que el presidente López Obrador pedirá una cooperación al pueblo para pagar la multa que le impondría un juez por hablar de Xóchilt Gálvez, la senadora del PAN aseveró que no tiene que andar pidiendo ni haciendo coperachas, que ella le ayudará a pagarla para que no se siga victimizando.

Indicó que su crecimiento medido en diversas encuestas es el origen del enojo del Presidente de la República contra ella.

Señaló que el Mandatario federal es un hombre muy poderoso que está usando todo su poder para sacarla de la jugada y ver cómo la fulmina.

Dijo que su campaña es austera, sin espectaculares, sin acarreados, sin entregas de despensas, y afirmó que con los organizadores de sus eventos ha platicado que las invitaciones se hagan de manera orgánica, sin clientelismos.



