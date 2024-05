Pérdida de aprendizajes, falta de rehabilitación de la infraestructura educativa y la escasa capacitación de los docentes son para las organizaciones civiles que organizan el evento “10 por la Educación” algunas de las principales dolencias del sistema educativo nacional, por lo que serán, entre otros, temas abordados por los presidenciables.

Hasta este martes, sólo habían confirmado su asistencia la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, y el emecista Jorge Álvarez Máynez. Se sabe que hoy la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, asistirá a un mitin de campaña en Veracruz, donde estará junto a la candidata guinda a la gubernatura del estado, Rocío Nahle.

Esta es la tercera ocasión en que más de una veintena de ONG organizan este evento, en el que se les formularán 10 preguntas a los candidatos sobre cómo atender problemas de cobertura, equidad e infraestructura educativa en caso de ganar las elecciones federales del 2 de junio.

“Los presidenciables no han profundizado en sus propuestas en materia educativa y no lo hicieron durante el primer debate por la falta de tiempo. Tendrán que ponerse a estudiar porque estarán entre una hora u hora y media respondiendo las preguntas que preparamos entre varias organizaciones de la sociedad civil y les vamos a dar el chance de que demuestren la viabilidad de sus propuestas y los va a obligar a estudiar realmente el diagnóstico, pero también sus propuestas”, dice a este diario Fernanda Domínguez, coordinadora de Educación del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

A su juicio, hay muchos temas en juego con respecto a qué pasará con la Nueva Escuela Mexicana, con las evaluaciones diagnósticas, qué va a pasar con los datos de infraestructura educativa y con la necesidad de implementar verdaderas estrategias para revertir la caída estrepitosa de los aprendizajes de millones de estudiantes.

“Xóchitl Gálvez señala en su propuesta educativa que quiere poner énfasis en la educación dual, pero, ¿cómo lo va a hacer? Creo que existen muchísimos temas en juego y por eso seleccionamos los 10 temas que son prioritarios. En las elecciones federales de 2012 y 2018 hicimos este mismo ejercicio, en el que, por cierto, se ausentó el presidente Andrés Manuel López Obrador”, comenta.

Domínguez asegura que participar en esta tercera edición de 10 por la Educación representa “una ganancia, ¿y cuál es? Que vayan a exponer sus propuestas, a profundizar. ¿Y qué esperan organizaciones como el Imco, Mexicanos Primero, México Evalúa, la Unión Nacional de Padres de Familia, Suma por la Educación, la Coparmex y Educación con Rumbo y Mujeres Unidas por la Educación, entre otras? Tener propuestas más claras para pedirles cuentas a largo plazo”, comenta.

En tanto, Milagros Fernández, coordinadora de 10 por la Educación y organizadora también de la Cumbre de Líderes en Acción por la Educación, señala que uno de los grandes retos en este momento es impulsar el tema educativo en las propuestas de los candidatos.

“Nuestra tarea es posicionar la educación como un tema importantísimo, prioritario para el desarrollo del país. Tenemos que estar compitiendo con otros temas como es ahora la seguridad, como los problemas económicos, como la inflación, la generación de empleo, en fin, una serie de problemas que tenemos en el país. Porque sí nos ha costado mucho trabajo colocar la educación como un tema prioritario en la agenda nacional”, esgrime.

Considera que si bien la propuesta de los tres presidenciables abordan el tema de las becas para los estudiantes, éstas no son suficientes para resolver los problemas de fondo del sistema educativo nacional.

“Tenemos que lograr que las escuelas sean espacios dignos, porque aún existen escuelas que no tienen agua, no tienen electricidad, no tienen baños suficientes. Una información reciente de Mexicanos Primero destaca que las niñas dejan de ir a la escuela cuando están menstruando porque ¡no hay agua! Entonces sí, yo creo que las escuelas tienen que ser espacios dignos y prioritarios para el aprendizaje. Los maestros han estado muy abandonados, porque actualmente se les destina a cada maestros 80 pesos anuales para capacitarse”, comenta.

Francisco Landero Gutiérrez, fundador y presidente de la red de organizaciones Suma por la Educación, destaca que a través de las distintas ediciones de 10 por la Educación las organizaciones civiles enfocadas en la educación han podido incidir en la construcción de políticas públicas.