A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el aspirante a ser Coordinador de la Defensa de los Comités de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard, dio a conocer su reporte de gastos de la primera semana de recorridos por el país.

En su publicación aseguró que "transparencia y austeridad es la consigna".

Reporte de gastos de mi primera semana de recorridos por el país , transparencia y austeridad es la consigna pic.twitter.com/eoYXxD2O9u — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 29, 2023

En formato Excel, el excanciller expuso que ha gastado alrededor de 280 mil 989. 40 pesos en la semana del 19 al 25 de junio, con este reporte sería el segundo aspirante en dar a conocer el monto gastado, luego de que Adán Augusto López expusiera su cantidad escrita en un papel.

En su informe detalla algunos desayunos, transportes y visitas con costos desde 1,250 pesos y algunas invitaciones en las que esclarece que no tuvieron costo alguno.

Además de especificar los lugares que ha visitado, destaca el traslado en su vocho eléctrico en el que agrega costo del combustible o costos de "Traslado Aéreo", según su concepto.

A diferencia de los otros cinco aspirantes, el exministro de Relaciones Exteriores no ha figurado en eventos masivos, de acuerdo con sus relatos que expone en sus cuentas oficiales su jornada se ha basado en visitas a comunidades y charlas con pocas personas, que también describe en este reporte.

Respecto a los cinco millones de pesos que Morena otorgó a cada corcholata para realizar su gira política rumbo a la encuesta de definición de candidato, Ebrard pidió que transparentaran este recurso denunciando que hay campañas publicitarias y un derroche de recursos que "va en contra de lo que pensamos y somos".

Adán Augusto informa que gastó 395 mil 683 pesos en su primera semana de recorrido

El exsecretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández informó que en la primera semana de recorridos por el país gastó 395 mil 683 pesos, un promedio de 56 mil 526 pesos diarios, dinero que puso de su bolsa y de sus propios ahorros.

Al encabezar una asamblea informativa en Navojoa, Sonora, el exfuncionario detalló que de ese total, la mayor parte, 293 mil 235 pesos, se utilizaron para solventar pagos relacionados con la logística de los eventos en los que se ha reunido con miles de personas.

Dijo que por concepto de transporte, en el que está incluido el pago de combustibles, vehículos y casetas, se han erogado 83 mil 234 pesos, mientras que en hospedaje ha gastado 13 mil 279 pesos.

Adán Augusto López informó que en alimentos ha pagado 4 mil 185 pesos, en tanto que para “gastos menores” ha destinado mil 750 pesos.

Ante sus simpatizantes en Navojoa, anunció que aunque no está obligado, al no haber aceptado el financiamiento de su partido, ya entregó a la dirigencia de Morena el comprobante de los gastos que han salido “de los recursos propios del ahorro de toda mi vida, eso es lo que yo me he comprometido a hacer y voy a informar puntualmente cada semana”.

