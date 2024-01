Mérida.- La exsecretaria general del PAN, Cecilia Patrón Laviada, se deslindó de una presunta campaña de golpeteo al exclavadista Rommel Pacheco que se perfila para ser el candidato de Morena a la alcaldía de Mérida.

La también precandidata blanquiazul por la capital yucateca reiteró su respeto a la decisión del exatleta de abandonar las filas de Acción Nacional.

Ante la posibilidad de que ambos sean contendientes para competir por la alcaldía de Mérida, dijo que el triunfo lo asegurará una estrategia de campaña constructiva y el trabajo diario.

Reiteró que no promueve ninguna embestida en contra de Pacheco Marrufo y afirmó: "Me autocalifico como una mujer que no ataca, soy una persona de construcciones y que trabaja todos los días".

“Todos los ataques hacia él han venido de Morena, es un tema más interno que del PAN. Yo soy muy respetuosa de las demás personas", aseguró.

Patrón Laviada reconoció que ninguna contienda electoral es fácil, por lo que lamentó que pueda existir "guerra sucia" en el próximo proceso.





Hizo un llamado a la responsabilidad y expresó: "las contiendas nunca son fáciles, la última palabra la tienen los meridanos y ellos decidirán a quién quieren".

Asimismo, en relación a las acusaciones de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en contra del Ayuntamiento de Mérida, la diputada federal expresó su desacuerdo con intervenciones externas.

Sobre la polémica entre el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, y el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, dijo desconocer a fondo el caso, pero subrayó la importancia de que los acuerdos sean transparentes y se eviten revanchas políticas.













afcl