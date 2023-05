Alejandra del Moral Vela, candidata de la coalición Va por el Estado de México, afirma estar convencida de que mantener el control de la seguridad en la entidad es pegarle a los indicadores nacionales, pues de colapsar el Estado de México significaría un problema real al ser una zona neurálgica económica del país.

A 17 días del cierre de campaña para la elección de la próxima gobernadora, la abanderada abunda sobre algunas de sus propuestas como el combate y prevención de la violencia de género y feminicidios e instalación de más cámaras de video para disminuir el robo en el transporte público.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la candidata por el PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza detalla a EL UNIVERSAL que hay mucho más de fondo para reducir los indicadores delictivos, sobre todo aquellos que ponen en peligro la vida y la seguridad de las mujeres y para ello, recalca, es necesario restablecer el tejido social a través de la cultura, el deporte, las artes y la recuperación de los espacios públicos.

El tema que más preocupa a los mexiquenses es la inseguridad, especialmente la violencia contra las mujeres, ¿Qué propone en este tema?

—Pues mira, en el caso de la violencia de género será un tema personal. Lo que se busca es generar una corporación de 10 mil elementos de género, exclusivamente para atacar los feminicidios y la violencia contra las mujeres.

A la par, busco fortalecer la fiscalía especializada, pues el feminicidio se da bajo dos supuestos, la oportunidad del desconocido o la dependencia sicológica del conocido, el desconocido actúa cuando el escenario es propicio, es decir, un transporte público irregular, una zona aislada sin presencia policiaca, un parque abandonado, hay que reducir esas posibilidades con acciones de gobierno y por eso debemos trabajar con los municipios, porque ahí es donde se dan servicios.

En los temas del agresor conocido, que puede ser el pariente, la pareja, el amigo, la apuesta es trabajar para que la policía pueda ir con la víctima y a partir de ese momento iniciar una investigación, sin esperar que la víctima vaya al Ministerio Público.

Sobre el número de policías de género, propone contar con 10 mil, la administración actual concluye con 9 mil, ¿Nos puede ampliar un poco sobre este proyecto?

—Va más allá, pues no sólo quiero incrementar el número de elementos de la célula especializada a 10 mil, sino complementarlos, fortalecerlos, que todas las policías estatales y municipales estén capacitadas en temas de violencia contra las mujeres.

Que podamos hacer que todas las policías sean de género, ese es el gran reto, decir que todos tengamos la capacidad de entender lo que esto significa y fortalecer este tema con las empresas y las capacitaciones naranjas, para que las instituciones nos ayuden en un reconocimiento pleno de lo que es la erradicación de la violencia contra las mujeres, que sea un compromiso también de la ciudadanía, de la sociedad.

Lo más importante es trabajar mucho en la prevención, seguir insistiendo en que todas las mujeres, los hombres, los niños y niñas, tengan la información necesaria acerca de cómo erradicar la violencia contra las mujeres.

En relación a la Red Naranja con que cuenta la entidad, ¿Cuál es la meta?, ¿Encuentra áreas de oportunidad para fortalecerla?

—Sin duda alguna, hay áreas de oportunidad, tenemos que fortalecer la Red Naranja, seguir creciendo. Aumentar la red de refugios en la entidad, la implementación de más botones de pánico y la Red Naranja, para que más espacios públicos se sumen para salvaguardar la integridad de las mexiquenses.

Por ejemplo, hay un tema que poco se habla, pero que es muy importante, que es la materia de Igualdad de Género en el Estado de México, es el único en todo el país que cuenta con esta materia desde preescolar hasta preparatoria, para que todos los niños, niñas, jóvenes puedan estar capacitados y desde la educación podamos prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres.

En cuanto a seguridad también ha platicado sobre el tema de los asaltos en el transporte público, la importancia de que el servicio cuente con los aditamentos que ya establece la Ley de Movilidad e incrementar el número de cámaras, ¿Cómo se daría este trabajo?

—Mira, son 164 mil concesiones, sólo 18% tiene cámaras y GPS en las unidades, tenemos que fortalecer y trabajar con los concesionarios para uno, la modernización de las unidades con financiamiento y que el estado les pueda ayudar a que este financiamiento sea posible, para que puedan contar con las cámaras y GPS.

Es muy importante que también podamos capacitar a nuestros choferes, que son los que mueven casi 18 millones de viajes diarios en el Estado de México y tenemos que trabajar de la mano con ellos para poder terminar con este tema de inseguridad.

¿En el sur sería necesario el mando único, quizá que el estado administre a las policías locales?

—Tendremos que valorar cómo debemos hacerlo en cada una de las regiones, no me iría sólo al sur, el Estado de México tiene realidades muy complejas en cada una de las regiones, los delitos que se cometen en el norte son diferentes a los del sur, a los del oriente o el poniente.

Así es que yo diría, como lo he planteado, en regionalizar el presupuesto para el campo, así para dar también las soluciones en materia de seguridad, para que seamos mucho más efectivos.

Ante los compromisos que asumió ante la iniciativa privada para combatir la incidencia delictiva, Del Moral expone que está convencida que si se unen esfuerzos, le irá bien al Estado de México.

También aborda que en materia de seguridad la prevención es primordial, como es el rescate de espacios públicos, la creación de dos nuevos conservatorios de música en el Estado de México, uno en el Oriente y uno en el norte del estado, así como generar un Parque de la Ciencia por año.

Esta ha sido una campaña singular, a diferencia de lo que ha ocurrido en procesos electorales anteriores, los exgobernadores y el propio gobernador Alfredo del Mazo han estado, digamos, manteniendo una distancia en el ejercicio; en este sentido, ¿Le hace falta la presencia de alguno o si es una muestra de cómo está cambiando esta política que usted busca llevar de forma diferente?

—Yo agradezco muchísimo el respeto que ha mostrado el gobernador del Mazo, creo que es la mejor oportunidad de demostrarle a la ciudadanía que las cosas se van a hacer diferentes, que pueden ser diferentes y que estamos respetando la ley, que es lo que tanto nos habían pedido.

Nuestros exgobernadores son cuatro, algunos por cuestiones de salud no pueden estar tan activos, otros lo están y algunos por sus propias responsabilidades están activos a cierta distancia, pero yo te diría que todos están involucrados en cierto punto, cuento con el respaldo y su experiencia, pero es una campaña que hemos llevado o que he llevado como candidata de manera muy responsable. Muy —digamos— propositiva, no nos hemos enfrascado en dimes y diretes, no nos hemos preocupado por los ataques, sino ante cada ataque hemos dado una propuesta y nosotros no vamos a caer en ningún tipo de las prácticas del pasado.