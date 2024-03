Villahermosa.— En Tabasco, tres de los cuatro aspirantes a la gubernatura arrancaron este sábado proselitismo electoral acompañados de candidatos presidenciales y dirigencias nacionales, con mítines en diferentes plazas.

El candidato a la gubernatura por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Tabasco (Morena, PVEM y PT), Javier May Rodríguez, arrancó sus actividades de campaña acompañado de la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum.

Por la mañana los morenistas ofrecieron una rueda de prensa en Villahermosa para luego encabezar encuentros multitudinarios en los municipios de Huimanguillo, Comalcalco y Paraíso, en los que May Rodríguez presentó sus 50 compromisos con el pueblo tabasqueño.

“Desde luego, en nuestro gobierno se realizarán muchas cosas más, pero el cumplimiento de estos 50 compromisos serán el eje de nuestra administración. Nosotros no luchamos por cargos, luchamos por hacer realidad el anhelo de un Tabasco mejor. Nos guían los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, y de que por el bien de todas y todos, primero los pobres. Tenemos el mejor de los ejemplos, que es nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador”, indicó.

Además de estar arropado por Sheinbaum, el abanderado morenista recibió el respaldo de Mario Delgado, dirigente nacional del guinda y del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Candidatos del PRD, la única opción

En tanto, el candidato del PRD, Juan Manuel Fócil Pérez, arrancó sus actividades de campaña acompañado de su dirigente nacional, Jesús Zambrano y candidatos locales, siendo su primer acto proselitista la presentación de su equipo de campaña.

Más tarde, encabezó encuentros ciudadanos en los municipios de Centro y Centla, así como caminatas casa por casa en los municipios de Comalcalco y Jalpa de Méndez.

Fócil Pérez destacó en sus discursos que mientras los morenistas actúan con soberbia creyendo que el pueblo está de su lado, en realidad hay una creciente inconformidad, debido a su incapacidad para gobernar.

“Las encuestas las está manipulando Morena, en todos lados sacan que ellos van adelante es su campaña, pero abajo las cosas están terriblemente mal y el pueblo no es tonto, el pueblo se da cuenta de que lo están saqueando, que tenemos que acabar con esa corrupción para que el pueblo mejore”, apuntó.

“Los candidatos del partido amarillo representan la única opción para que mejoren la seguridad, la educación, los servicios públicos, y haya oportunidades de empleos”, dijo.

“Tabasco tiene quién lo defienda”

La abanderada de Movimiento Ciudadano, Minés de la Fuente Dagdug, encabezó un mitin junto al candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez en el parque central de Huimanguillo, para más tarde encabezar un encuentro con ciudadanos en Paraíso, ante quienes aseguró que defenderá a Tabasco para sacarlo del rezago en que se encuentra con la actual administración.

“Cuando me hicieron la invitación nunca lo dudé y esta huimanguillense va a demostrar que las cosas se pueden hacer bien, no lo duden ya hay alguien que va a defender a Tabasco y ésta se llama Minés de la Fuente y aquí voy a dejar cuerpo y alma para demostrar que las cosas se pueden hacer bien. Desde aquí les digo: Tabasco hoy tiene quién lo defienda”, expresó.

Inicia campaña con un spot en redes

En el caso de la candidatura del PRI-PAN, que encabeza Lorena Beaurregard de los Santos, fue la última a la que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), le dio luz verde para poder iniciar sus actividades.

La madrugada de este sábado el Consejo Estatal del IEPCT aprobó el registro de candidatura común Fuerza y Corazón por Tabasco, integrada por estos partidos.

Ante el retraso, la abanderada de esta alianza a diferencia de los otros aspirantes a la gubernatura sólo inició campaña con un spot publicado en sus redes sociales, señalando que buscará hacer posible el sueño de un Tabasco mejor.

“Durante años los tabasqueños soñamos un Tabasco mejor, con seguridad en las calles, con trabajos estables, sueldos dignos y precios justos. Este sexenio teníamos todo para lograrlo, y no se pudo. Hoy arranco campaña; voy a ser gobernadora para hacerlo posible”, expresó.

No sólo los candidatos a gobernador iniciaron los actos de proselitismo, también todos los aspirantes a diputados locales y presidentes municipales.