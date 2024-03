El candidato a la Jefatura de Gobierno de la coalición Va por la CDMX, Santiago Taboada, informó que su equipo legal analiza interponer una queja contra el jefe de Gobierno, Martí Batres, por sus constantes intervenciones durante este proceso electoral.

En entrevista, insistió en que el mandatario es un “porro” y vocero de campaña, por lo que analiza pedir al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) su intervención.

“Lo está valorando el equipo jurídico de los partidos y mi equipo jurídico, seguramente [nos quejaremos], a ver, hay que dejar el antecedente de que este amigo no es un demócrata”.

El aspirante dejó en claro que tiene todas las pruebas que sustentan sus dichos en el debate del pasado domingo.

“Todo se lo vamos a decir, pero no a él [Batres], él ya se va, ahora que estemos en el gobierno vamos a desenmascarar todo lo que ha venido diciendo. Por supuesto [ha cometido ilegalidad desde su cargo]. Ese es su nivel de desesperación, les vamos a ganar la Ciudad, ya no saben ni qué hacer… no es algo que nos espante, sabemos que es un porro y no un jefe de Gobierno”, mencionó.

Más tarde, Santiago Taboada se reunió con la Cámara Nacional de la Industria Textil y refirió que no gobernará con retrovisor y no usaría a la fiscalía capitalina para perseguir políticamente a sus adversarios, aunque aseguró que no habría impunidad.

“Yo no voy a gobernar con retrovisor, yo no voy a perder un sólo minuto. La gente quiere resultados, vivir mejor en la Ciudad, la gente quiere que se empiecen a resolver los problemas de la Ciudad. Yo no voy a ocupar la fiscalía ni para venganzas personales, lo que hicieron conmigo, pero tampoco va a ver impunidad para nadie, sea del partido que sea”, abundó.