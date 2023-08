Oaxaca de Juárez.— Beatriz Paredes Rangel, aspirante presidencial del Frente Amplio por México, acusó que el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue intentando incidir en el proceso electoral y ahora pretende “poner candidatos en todos los partidos”.

Lo anterior lo afirmó durante su visita de este sábado en Oaxaca, desde donde envió un mensaje al Presidente para que deje de preocuparse por los candidatos de la oposición y el tema electoral y se “ponga a gobernar”.

Los dichos de la senadora priista se dan luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que eo gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, ambos d Movimiento Ciudadano, pueden competirle a Morena en 2024.

“Va a poner a su corcholata favorita, que no sé quién es. Quiere meterse en el Frente y ahora quiere meterse en Movimiento Ciudadano. Le encanta lo electoral, que se dedique a gobernar, algunos problemitas tenemos en México”, reto la priista.

Además celebró que no existe la reelección en el país, pues aseguró que de haberla el Presidente la buscaría. “Me he reconciliado con Francisco I. Madero, sufragio efectivo no reelección, Imagínense si hubiese reelección, ya sabríamos”.

Para senadora el gobierno debe sacar las manos de la elección, vigilar que funcionarios públicos como los “servidores de la nación” no se vuelvan promotores de Morena y que la gente que participe en la elección no pretenda “cargar las urnas”.

También se pronunció para que la gente sepa que no pueden condicionarles los apoyos a cambio de votar por un partido, pero sobre todo para que se evite que haya una “elección de Estado”.

“Los apoyos de las políticas sociales se dan con los impuestos de todos los ciudadanos y que esas políticas sociales ya están establecidas por ley en la Constitución, eso lo hizo nuestra legislatura y no se los puede quitar nadie, que voten la gente con libertad y desde luego, las autoridades deben evitar que haya una elección de Estado”.

Paredes Rangel visitó Oaxaca como parte de sus recorridos para la recolección de firmas para obtener la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, integrado por PRI, PAN y PRD.

Al respecto dijo que el Frente Amplio por México no debe pensarse en términos partidistas, sino en tener personas que sepan gobernar, pues actualmente México vive un gobierno “muy centralista” que le ha quitado recursos a los estados y a los municipios. “Desaparecieron fondos, fideicomisos, lo cual es un desconocimiento del concepto federalista y “eso es muy delicado”.

Beatriz Paredes aseguró que desde hace algunos días ya superó las 300 mil firmas que exige como requisito la coalición para aspirar por candidatura presidencial por el Frente Amplio por México.











