Tras insistir en que la corrupción en el gobierno de la Cuarta Transformación es escandalosa, la candidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de ser “alcahuete” y proteger a sus colaboradores e hijos corruptos.

Entrevistada en el marco de su reunión con el Consejo Nacional Agropecuario, Gálvez Ruiz pidió al Mandatario que investigue los casos de corrupción y desfalcos durante su administración, y no se espere a que lo haga Estados Unidos

“Este gobierno resultó corrupto, pero sobre todo el Presidente resultó un alcahuete con los corruptos de su gobierno, empezando con sus hijos. Se lo digo claramente (…).

“Él tiene las pruebas. Él tiene al SAT. Él tiene a la fiscalía. Él podría investigar. Pero vean lo que pasó con Ignacio Ovalle hoy. Él mismo reconoció que hubo un quebranto, por lo menos 14 mil millones de pesos. Dijo, ‘ay, es que se juntó con priistas’. Le echó la culpa. Y Nacho Ovalle está en su gobierno cobijado ante la corrupción. Hay evidencias de la corrupción de Ana Gabriela Guevara. ¿Dónde está Ana Gabriela Guevara? En la Conade. Y hay gente en la cárcel donde aseguran que Ana Gabriela Guevara sabía de estos quebrantos”, advirtió.

Gálvez Ruiz insistió en que se investigue la relación del presidente de Morena, Mario Delgado, con la red delictiva de importación ilegal de combustible, porque afirmó que los datos que dio a conocer “son reales”.

“Son unos bandidos. No me han podido desmentir lo del robo del combustible, ¿verdad? No ha salido el SAT a decirme que es falso el dato de que entraron al país 150 millones de barriles de gasolina sin pagar impuestos. Son datos del SAT. Señor Presidente, investigue ese robo. Aquí en México tendría que haber una investigación sobre los Carmona, sobre Mario Delgado. Aquí en México. No espere usted a que sea investigado en Estados Unidos”.

Añadió que “ya está presentada la denuncia. Hay todas las pruebas del mundo de las bitácoras de vuelo entre Carmona y Mario Delgado. Hay pruebas de las reuniones que tenían, de las camionetas que usaba. Simplemente no se ha querido ver. De esto se habla desde hace tres años en México. Y bueno, el reciente asesinato aquí en Polanco del segundo de a bordo de las aduanas en ese tiempo. Pareciera que alguien quiere limpiar a los testigos. Todos esos son elementos que al gobierno le deberían de dar información para abrir una investigación de México y no sólo esperar a que en Estados Unidos se investiguen estos casos”, puntualizó.

En reunión con productores agropecuarios afirmó que quiere ser presidenta para escuchar, no para insultar. “Quiero ser presidenta para respetar, no para humillar. Quiero ser presidenta para unir, no para dividir. Este país no va a salir adelante si no nos unimos todos, por eso he dicho claramente que voy a ser una presidenta daltónica.

“En el momento en que llegue a la Presidencia voy a gobernar para guindas, para rojos, para verdes, para amarillos, para azules, para naranjas, para todos (...) Pero también voy a gobernar con los mejores, tengan la certeza de que tenemos gente brillante”, prometió.