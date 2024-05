Álvarez Máynez responde a Xóchitl Gálvez: “Si no va en tercer lugar, ¿por qué no deja de atacarme? El candidato presidencial de MC le pidió a la candidata opositora que "cuide de no perder los votos nulos"

Jorge Álvarez Máynez, candidata presidencial de MC. Foto: Especial