“Son la vieja política y van por eso: su hueso y su fuero”, aseguró Jorge Álvarez Máynez sobre la lista de candidatos a diputaciones plurinominales que anoche determinó el PRI y el PAN.

En su cuenta de X, el precandidato único por la presidencia de México de Movimiento Ciudadano (MC) criticó la aprobación de estas candidaturas al considerar que “los exhiben de cuerpo entero” al conformarse de “la vieja política”.

Asimismo, afirmó que “la presidencia ya la dieron por perdida”, pues con el palomeo de personajes como Francisco Javier García Cqbeza de Vaca, Kenia López Rabadán, German Martínez, Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, el PRIAN está echando toda su carne al asador “pues ganan perdiendo” la elección presidencial del próximo 2 de junio.

“Las listas plurinominales del PRI y el PAN los exhibe de cuerpo entero: No hay ciudadanos. No hay sociedad civil. No hay jóvenes.

“Son la vieja política. Y van por eso: por su hueso y por su fuero. La presidencia ya la dieron por perdida. Ellos ganan perdiendo”, escribió el todavía coordinador de la bancada naranja en el Congreso de la Unión.

