Jorge Álvarez Máynez aseguró durante su cierre de campaña que en estos 90 días de gira por el país, con apoyo de los jóvenes, “demostró que no es que a los jóvenes no les interese la política sino que lo que les interesa es su política (del gobierno tradicional)”.

Así lo dijo el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), durante su concierto-cierre de campaña nombrado “Máynez Capital Fest”, que se celebró como un festival más de música entre canciones cerveza y marihuana.

Regalan chela y rolan el "porro" de marihuana en cierre de campaña de Jorge Álvarez Máynez. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Cierre de campaña de Jorge Álvarez Máynez en el auditorio Auditorio Blackberry. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

“Queremos darles las gracias por lo que han hecho, por demostrarle al país que decía que los jóvenes eran apáticos, que somos una generación de cristal los milenials, que somos una generación de cristal los centenials, les demostramos que no es que no nos interese la política sino que no nos interesa su política”, dijo ante un Auditorio BlackBerry lleno que coreaba su nombre.

Además de agradecer a los jóvenes por el éxito de su gira por el país, el emecista esbozó parte de su proyecto de nación con el que los jóvenes se mostraron contentos pues, de acuerdo con testimonios recabados por EL UNIVERSAL, “son las verdaderas propuestas del progreso y lo que los jóvenes quieren escuchar”.

“Este país va a cambiar, va a ver el futuro, nunca más vamos a tener en la cárcel a un joven por fumar marihuana, nunca más; nunca más vamos a tener en la cárcel a una mujer por decidir sobre su cuerpo, nunca más.

“Nunca más vamos a permitir desarrolladores inmobiliarios, constructores, proveedores de gobierno, medios de comunicación, que pagan las campañas y se cobran a lo chino y cancelan el derecho de las personas a la vivienda y cancelan los derechos de las personas para tener un país con dignidad. Nunca más lo vamos a permitir”, prometió a los jóvenes a quienes reiteró que, con su apoyo, cambió la forma de hacer política en México.

Cierre de campaña de Jorge Álvarez Máynez en el auditorio Auditorio Blackberry. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Jorge Álvarez Máynez, candidato de presidencial junto al aspirante a la jefatura de Gobierno de la CDMX, Salomón Chertorisvski. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Previo a su llegada, freestylers como Darwin Dco, El Sense, L-Cone, T-Killa, Yoga Fire, Dee y la banda de rock Penny Pacheco, se encargaron de entretener al público con música, del cierre se encargó Porter, Zuky, Aczino y otros freestylers.

“El cambio no lo va a hacer un presidente, no lo hizo Fox, no lo hizo Morena, el cambio lo van a hacer ustedes y quiero darle las gracias porque este va a ser un país donde la gente viva feliz y para vivir felices la música, los conciertos, el derecho a la felicidad van a ser una normalidad. ¡Muchas gracias!”, dijo Jorge Álvarez Máynez.

