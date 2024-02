Alfa González se registró como precandidata de la Alianza Va por la CDMX, para competir por la alcaldía Tlalpan para el periodo 2024-2027.

Luego de realizar su registro en la sede del PAN de la Ciudad de México, Alfa González afirmó que es una mujer joven, honesta y trabajadora, y cuenta con la experiencia necesaria para rescatar a Tlalpan del abandono que se encontraba desde hace más de 40 años.

Asimismo, dijo que está lista para enfrentar todos los obstáculos y al oficialismo que está destinando recursos desde el Gobierno para apoyar al partido del Gobierno federal, pero afirmó, eso no será un lastre sino un incentivo para volver a ganar la Alcaldía.

“Por supuesto que no tenemos miedo a nada y nadie, porque tenemos la experiencia, la capacidad, fuerza y pasión para volver al frente, para continuar al frente, porque hemos trabajado, no somos improvisados y tenemos la experiencia, conocemos la administración pública y porque Tlalpan merece gente con experiencia y no gente que llegue a querer aprender”, subrayó.

En el acto estuvo acompañada de la Presidenta del PRD, de los diputados locales Luis Chávez, Daniela Álvarez, Héctor Hugo Hernández, Concejalas y Concejales, así como otros líderes.