A impulsar el desarrollo industrial de Santiago Tianguistenco se comprometió Alejandra Del Moral, candidata de la coalición PRI-PAN-PRD-Nueva Alianza, donde reiteró sus propuestas del Salario familiar, el seguro popular mexiquense y el seguro de desempleo.

Este lunes 24 de abril, en el inicio de la cuarta semana de campaña rumbo a la gubernatura del Estado de México, Alejandra Del Moral recorrerá los municipios mexiquenses de Tianguistenco; Tenango del Valle, San Antonio La Isla y Calimaya.

En la plaza central de Santiago Tianguistenco, Alejandra Del Moral ofreció hacer dos unidades deportivas, una en San pedro Tlaltizapan y la otra en Guadalupe Yancuictlalpan mejor conocida como Gualupita.

Pero especialmente se comprometió a impulsar el desarrollo industrial del municipio y dar seguridad para la instalación de industrias como Daimler Chrysler, cuyos directivos acudieron al acto de campaña de la aliancista.

Además, prometió construir el Libramiento Hacienda Tianguistenco, para conectar con la carretera México-Toluca, para lograrlo “vamos a unir talentos y esfuerzos para sacar adelante Santiago Tianguistenco, ¿voy a poder sola?”, cuestionó la candidata del PRI-PAN-PRD-NA, quien conminó a los asistentes a salir a votar el 4 de junio en que se juega el futuro de las familias mexiquenses.





FOTO: Especial/ EL UNIVERSAL/

“¡Que no les digan mentiras!” arengó Alejandra Del Moral “¡las encuestas no votan!”. La única que vota es la del 4 de junio. Hoy no hay ningún resultado escrito en piedra”, al referirse a su posición en las encuestas que la mantienen cerca de 20 puntos por debajo de su adversaria la morenista Delfina Gómez.

Por primera vez habrá una gobernadora en el Estado de México, pero es importante distinguir entre las propuestas de cada una, indicó Del Moral.

Ante el ex gobernador Eruviel Avila, Ale Del Moral afirmó que “Hoy en el Estado de México podemos estar orgullosos de lo que hemos construido”. Y debemos de ser “Valientes para reconocer lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal”. “Con toda humildad, si nos hemos equivocado ofrezco una disculpa”, afirmó la priista.