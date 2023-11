Xóchitl Gálvez, precandidata de la Alianza Va por México dijo que de ganar la Presidencia su prioridad será la seguridad ya que la estrategia de abrazos y no balazos de López Obrador “es una ocurrencia criminal que ha hecho que hayan fallecido 170 mil personas” en lo que va de este sexenio.

Ante militantes del PAN en evento en San Francisco del Rincón Guanajuato, criticó el continuismo que pretende establecer Claudia Sheinbaum e incluso criticó su actuación en el caso del accidente de la Línea 12 del Metro.

“Ella dice que es científica, las científicas plantean problemas y no pudo resolver el problema de mantenimiento del Metro y se le cayó y se murieron 26 personas y las ingenieras resolvemos problemas, las ingenieras sabemos cómo resolver los problemas del país y vamos a resolver el problema de la energía, el problema del agua”, indicó.

Ante los gritos de "¡presidenta, presidenta!", apuntó: “La diferencia entre la señora de enfrente y su servidora es que es que ella viene a continuar con lo mismo, dice ella dice que todo está bien yo les pregunto: ¿está bien la seguridad, está bien el campo?, el campo está abandonado, los campesinos no tienen apoyos, quitaron la financiera rural”.

Subrayó que de ganar la Presidencia apoyará a Guanajuato y a los alcaldes para que existan recursos de seguridad para los policías municipales, porque la seguridad será una prioridad.

“Para eso tengo tres cosas, tengo cabeza, mucha cabeza, tengo mucho corazón y tengo mucho carácter, yo no voy a andarle dando abrazos a los delincuentes, porque la estrategia de abrazos y no balazos, no es una estrategia, es una ocurrencia criminal y esa ocurrencia criminal ha hecho que hayan fallecido 170,000 personas, que hayan desaparecido 46,000 personas, vamos a aplicar la ley, porque la ley es la ley, aquí no hay de otra, vamos a trabajar duro para resolverle la paz y la tranquilidad”.