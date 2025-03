Una publicación reposteada por el empresario Ricardo Salinas Pliego en su cuenta de X muestra una fotografía de un anuncio dentro del Tren Maya, donde se puede apreciar claramente que la tarjeta del Bienestar no es aceptada como medio de pago en dicho transporte. El posteo cuenta con 11 mil “me gusta”, 3.3 mil compartidos y más de 500 comentarios.

La publicación generó controversia, ya que tanto el medio de transporte como la tarjeta del Banco del Bienestar son iniciativas impulsadas por administraciones morenistas.

Mediante una verificación realizada por la vertical de este diario, DeDinero, se pudo comprobar que dicha publicación es verdadera. Periodistas de DeDinero contactaron a un asesor de atención al cliente del Tren Maya, quien confirmó que dicha tarjeta no es válida dentro de las instalaciones del transporte.

Lee también ASF detecta pagos irregulares por poco más de 2 mil mdp en Tren Maya; encuentra remuneraciones por aclarar de Fonatur

Esto debido a que, “al ser tarjetas de apoyo social, no cuentan con los candados bancarios requeridos para la compra de boletos, por lo cual no es aceptada por medio de taquilla o en compra en línea. Las únicas tarjetas aceptadas son de crédito o débito, incluso American Express, pero no de apoyo social.”, comentó el asesor.

El Tren Maya es una de las principales obras insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Con más de mil 500 kilómetros de vías, el proyecto busca conectar cinco estados y fomentar el turismo y el desarrollo económico en el sureste del país. El primer tramo fue inaugurado en diciembre de 2023 y se espera que la obra esté completamente terminada en septiembre de este año.

Por otro lado, la tarjeta de bienestar es un medio donde los beneficiarios de los Programas para el Bienestar reciben apoyos económicos mes a mes. A cargo de la Secretaría del Bienestar, este proyecto tiene como objetivo "contribuir al bienestar social mediante ingresos suficientes", tal como se indica en su página oficial.

Lee también Congresistas de EU piden a Trump verificar que chinos no intervienen en Tren Maya; quieren que México “rinda cuentas” por caso Vulcan Materials