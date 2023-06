No solo comienza a caer una la ligera llovizna, sigue el bloqueo de maestros sobre Periférico a altura de Naucalpan.

“Que nos paguen, que respeten nuestros derechos, nuestros pagos, nuestras colaterales, es algo que hemos luchado por muchos años y ahorita de un momento a otro nos lo están quitando” dijo la maestra Herzain Gutiérrez.

Ya son seis horas de bloqueo sobre Periférico a la altura del Palacio Municial de Naucalpan, no solo están cerrados los carriles centrales, también los carriles laterales.

#AlertaVial Maestros del Edomex bloquean ambos sentidos del Periférico a la altura de Naucalpan



Bloqueo afecta a cientos de usuarios de transporte público

Los afectados son cientos de usuarios del transporte público y automovilistas que llevan varias horas atrapados en el tráfico.

“Estoy atrapado en el tráfico, les fui a preguntar si me dejaban pasar como le están haciendo cada 20 minutos y ya no me dejaron pasar hasta que les paguen” señaló Arturo Alejado, quien se dirigía al centro.

“Llevo dos horas sin poder pasar y estas personas están violando también nuestros derechos, voy a meterme en sentido contrario y ver por donde puedo pasar” explicó.

La circulación se mantenía muy afectada sobre Periférico Norte, son filas y filas de autos y camiones varados desde Valle Dorado hacia la Ciudad de México.

No sólo hay este bloqueo, los maestros del Estado de México realizan cierres viales en distintos puntos en el Estado de México.

¿Qué piden los maestros?

Exigen entre otras demandas el cumplimiento del ajuste salarial que se comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador el 15 de mayo, durante la conmemoración del Día del Maestro, que sería del 8.2% a la comunidad docente del país.

Además señalan que el gobierno estatal aún encabezado por Arturo Montial no ha cumplido con el pago colateral del Convenio de Sueldo y Prestaciones 2022, que representa uno de los principales beneficios anuales para el magisterio.





