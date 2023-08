Naucalpan, Méx-. Vestidos, con zapatos, chalecos y hasta con gafetes del ayuntamiento naucalpense, funcionarios públicos realizaron una celebración y nadaron en la alberca pública municipal de La Mancha III, denunciaron vecinos.

En videos y fotografías, vecinos captaron el festejo de servidores públicos del Instituto Municipal de Cultura Física y del Deporte de Naucalpan (IMCUFIDEN), que fueron lanzados vestidos y hasta con zapatos a la alberca pública, donde nadan niños y por norma ni siquiera podrían ingresar con el calzado que se usa en la calle a las zonas húmedas, pues las suelas están contaminadas.

Vecinos de La Mancha III denunciaron que funcionarios de IMCUFIDEN realizaron un festejo hace algunas semanas, a principios de junio, en la que llenos de júbilo lanzaron al agua a servidores públicos vestidos.

Entre los funcionarios que observaron y lanzaron a trabajadores vestidos al agua aparecen en videos José Luis Bachrach Castellanos, subdirector administrativo del IMCUFIDEN, personal de la contraloría interna, tesorería y jefes de departamento; y nadando con ropa y zapatos a Diana Vanessa Cortés jefa de mantenimiento y mejora, entre otros responsables de mantenimiento e incluso de la alberca del Tepetatal.

A cualquier usuario no le permiten ingresar a las albercas públicas de Naucalpan si no llevan el traje de baño reglamentario, goggles, gorra, además de que por norma no debes acercarte y mucho menos ingresar con zapatos o tenis, señalaron usuarios.

“En esta alberca nadan niños y aun a los adultos nos indigna que los servidores públicos se hayan lanzado al agua vestidos, con zapatos, fuera de toda norma”, señaló Irma.

La alberca de La Mancha III de por sí ya enfrenta problemas de limpieza, “está en malas condiciones, carece de aspirado y cepillado, el nivel de químicos no es el adecuado, es común que los usuarios presenten infecciones en los ojos y en los oídos", señaló Joshua.

EL UNIVERSAL solicitó versión y postura de autoridades de Naucalpan, sobre la denuncia de los vecinos del festejo registrado en La Mancha III desde el pasado jueves 10 de agosto, sin embargo, hasta este domingo aún no hay respuesta.

Instituto de Cultura Física y Deporte de Naucalpan responde a video viral

“En toda alberca se tiene como tradición lanzar a la gente cuando se lleva a cabo una inauguración o algún tipo de celebración, dicho esto sin afán de reducir la responsabilidad en el error de llevarlo a cabo”, señalaron autoridades del Instituto de Cultura Física y Deporte de Naucalpan (IMCUFIDEN).

Esto luego de que EL UNIVERSAL difundió un video donde se observan a directivos y servidores públicos de Naucalpan lanzados al agua vestidos y con zapatos, en una celebración que ocurrió el viernes 24 de marzo del 2023 en el Tepetatal y no en La Mancha III, precisaron autoridades de IMCUFIDEN, en una nota aclaratoria.

“Si bien las acciones relatadas en el video no son bien vistas o inadecuadas, en toda alberca se tiene como tradición lanzar a la gente cuando se lleva a cabo una inauguración o algún tipo de celebración, dicho esto sin afán de reducir la responsabilidad en el error de llevarlo a cabo”, admitieron autoridades de IMCUFIDEN

Cabe recordar que la alberca del Tepetatal fue inaugurada en mayo del 2008, por el entonces titular del deporte, Fernando Platas, y un grupo de medallistas olímpicos, invitados por el quién era alcalde de Naucalpan, José Luis Durán Reveles, quienes en aquella ocasión no se aventaron al agua pese a que eran celebridades acuáticas.

En cuanto a las denuncias de usuarios, autoridades del Incufiden indicaron que “hasta el día de hoy se tiene registrado en la alberca la Mancha III un caso aislado de infección en ojos por parte de un usuario y se toma como caso aislado por la temporalidad y ubicación donde se dio la infección considerando que en la alberca la Mancha III se tiene una plantilla de 1200 usuarios y hasta el momento es el único caso reportado”.

Mientras que en la alberca del Tepetatal “no se tiene registrado ningún caso por infección de ojos” y señalaron que el tratamiento que se les brinda a las albercas “es con los mismos compuestos químicos y marca, las cantidades las determina el uso que se le dé a la alberca, el clima y los parámetros que se vean reflejados en las pruebas”.

Aseguraron que después de la celebración captada en video “el personal de mantenimiento inició el tratamiento pertinente para el agua de la alberca, a efecto de que se encontrara en óptimas condiciones para retomar actividades el día 27 de marzo del 2023”.







