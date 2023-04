Texcoco, Méx.- Al iniciar su campaña la madrugada de este lunes, la candidata a la gubernatura del Estado de México por la alianza Juntos Hacemos Historia, Delfina Gómez Álvarez, dijo que van a ganar la batalla electoral de la entidad mexiquense porque ya es justo acabar con 100 años de beneficios para solo un grupo.

“Claro que la vamos a ganar, pero sin duda alguna, también les comento que no podemos ser ingenuos ni nos podemos confiar porque sabemos a quién nos estamos enfrentando, a un grupo de compañeros, que se dicen compañeros, que lo que único que han hecho es ver por su situación personal y por su beneficio propio y que yo sé que no va a ser tan fácil el que quieran dejar todos estos casi 100 años de beneficios a costa de las necesidades que no cubren de los ciudadanos”, comentó.

Con una caminata que salió de su casa, ubicada en el barrio San Pedro, a las 12:01, Gómez Álvarez inició de manera formal su campaña, que culminará el 31 de mayo, hacia el Jardín Municipal donde realizó el primer mitin acompañada de miles de seguidores.

También caminaron con ella el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado; el delegado especial de ese instituto político en la entidad mexiquense, Higinio Martínez Miranda; el coordinador de campaña, Horacio Duarte, así como Citlali Hernández, secretaria general de ese partido, además de varios alcaldes morenistas.

Miles de personas que se encontraban en las calles se acercaron a ella para saludarla y mostrarle su respaldo en la llamada “Batalla Maestra”.

Delfina Gómez les dijo a los seguidores reunidos en el centro texcocano que no pueden descansar hasta lograr el gran cambio que se requiere en el territorio mexiquense.

“Creo que lo podemos lograr, o no estamos ya preparados para esa batalla, no ya la deseaban? ya estamos con ese ansia de que cambien las cosas en nuestro estado, claro que sí”, arengó a sus seguidores.

Recordó que en las encuestas recientes, 8 de cada 10 ciudadanos mexiquenses han externado su deseo de cambio de gobierno.

“Ya basta de tanta indiferencia de los que hoy gobiernan, ya basta de tanta indolencia, ya basta de tanto abuso, así como de una desigualdad social que se da y por eso yo creo que para bien de todos”, expresó.

La extitular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que en las próximas horas dará a conocer sus propuestas de campaña.

“Ya estamos listos para un cambio, ya deseamos un cambio y ese ya viene pronto”, reiteró.

Mario Delgado mencionó que Delfina Gómez abrió el camino en 2017 para que ganara Andrés Manuel López Obrador la presidencia de México.

“Delfina representa la honestidad frente a la corrupción; la honestidad frente a la arrogancia; la cercanía a la indiferencia; la transparencia frente a los cuchupos de los de enfrente”, expresó.

También dijo que Morena va a iniciar la "Batalla Maestra" para que llegue la Cuarta Transformación al Estado de México.