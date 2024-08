“Rezamos a Dios para que no suba el agua”: Recuento de daños tras inundación; Chalco lleva tres semanas bajo aguas negras “Tenemos que recuperar la casa, si no a dónde me voy. Tengo la esperanza de seguir aquí, esta es la inversión de toda nuestra vida", declaró vecino de Chalco

Familia intenta recuperar artículos tras inundaciones en Chalco. Foto: Especial