Braulio "N" fue vinculado a proceso por su probable participación en los delitos de lesiones con la agravante de cometerse en razón de género, así como por hostigamiento sexual; la jueza aceptó la solicitud de la Ministerio Público de fijar un plazo de 2 meses para el cierre de investigación.

En la segunda audiencia celebrada en los Juzgados de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sentencias, Distrito Judicial de Tlalnepantla, la defensa del imputado, quien fue grabado golpeando a una mujer en una tienda de Naucalpan, no presentó pruebas para acreditar su probable inocencia.

La Jueza sostuvo que existieron las suficientes pruebas para tomar la decisión, luego de analizar los elementos presentados por la MP, referentes a las entrevistas con Saraí, la mujer que también refirió que el sujeto la incomodaba con sus comentarios en el área de trabajo.

Además, la jueza explicó a Braulio que las lesiones presuntamente provocadas a la víctima, derivaron en moretones en párpados y cadera, mismas que no pusieron en riesgo su vida, no ameritaron hospitalización y no tardan en sanar más de 15 días.

La defensa de el exgerente de la tienda Fox Store ubicada en Ciudad Satélite, tiene 3 días a partir del lunes 12 de febrero para presentar apelación respecto a la vinculación a proceso, determinando la autoridad que permanezca en prisión preventiva.

La audiencia estaba programada para iniciar a las 12:00 horas del sábado 10 de febrero, sin embargo, se retrasó por casi dos horas debido a retrasos en otros procedimientos que se llevaron a cabo en la Sala 10 del inmueble del Poder Judicial del Estado de México.

Durante el proceso de la audiencia, Braulio volteaba a ver en repetidas ocasiones a su padre y se mostraba nervioso al escuchar la narración de la jueza.

