¿Sabes cuál es la forma correcta para poder ver el eclipse que se registrará este sábado? Aquí te contamos todo, pues hay mitos como que en el reflejo del agua o con negativos, pero eso también podría ser riesgoso.

Este sábado 14 de octubre en casi todo México podrá verse el eclipse anular, que solo pasará por la Península de Yucatán, pero en el resto del país será eclipse parcial como ocurrió en el 2017, 2014 y 2012.

Es un evento importante, dijo Selín Alejandro González Palomino, presidente de la Asociación Astronómica Del Valle de Toluca, porque la Luna va a cubrir en casi 75% al Sol y es un gran porcentaje hablando de los eventos previos.

Alejandro González Palomino, presidente de la Asociación Astronómica Del Valle de Toluca. FOTO: Jorge Alvarado/ EL UNIVERSAL/

Señaló que la curiosidad de la gente siempre es enorme; sin embargo, hay muchos mitos, pues por cultura popular, la gente tiende a tomar decisiones que normalmente son correctas, pero no basadas en la ciencia.

Eclipse solar 2023, ¿radiografías, celofán y bolsas de papas, sí o no?

Hay dos cuestiones que no son consideradas, la luz y las radiaciones, es decir, la luz ultravioleta; la gente cree que solo la luz va a lastimar y de ahí toman decisiones incorrectas pensando, por ejemplo, que una radiografía podría proteger sus ojos.

Por eso lo que no se debe usar son radiografías, rollo de película, cámaras, pues así tengan todo tipo de capas, no va a proteger los ojos. Hay quienes usan celofán de bolsas de frituras o solo comprado en la papelería, pero tampoco es recomendable. Incluso hay quien ha llegado a verlo en el reflejo de agua, pero no es bueno.

Para poder ver el eclipse se recomiendan lentes con filtros, muchos podrían pensar que, si sus lentes de visión tienen filtros ultravioletas, son útiles, pero esos únicamente sirven para quitar la luz incidental, de los aparatos o la televisión, pero no la que viene directa del sol.

Por ejemplo, dijo Selín, en marzo cuando el sol quema la piel, que se siente como se va tostando, así es como ocurre el daño cuando no se usan los lentes y filtros correctos para ver un eclipse, solo que el daño es en el ojo.

Explicó que no se debe ver al sol directamente, pero sí con lentes para eclipse, porque cuentan material para oscurecer el sol y quitar la radiación. El visorio de soldador sirve si es número 14, pero no combinaciones. Se limitaría su uso a sólo 10 segundos, por ejemplo, lo ves ese tiempo, te agachas y otra vez tras descansar, alzar la mirada.

Si alguna persona lo ve con telescopio debe verlo con la entrada de luz correspondiente, no visorio de soldador, porque si se ve el sol a través de un tren óptico, como binoculares, lo que pasa es un daño inmediato, irreversible y permanente. Es como usar una lupa con el sol.

¿A qué hora será el eclipse?

El eclipse en el Valle de Toluca se podrá ver a las 09:36 de la mañana y el Máximo es a las 11:08 de la mañana y concluye a las 12:49, es decir va a durar tres horas 13 minutos.

El especialista recomendó que durante ese tiempo es necesario estar protegidos. Para obtener los lentes adecuados, puedes consultar en la página de la asociación astronómica dónde y cómo adquirirlos, el material se termina muy rápido, pues a la gente le gusta mucho vivir esta experiencia de manera segura, la ventaja es que para el eclipse parcial de sol el 8 de abril del 2024 también serán útiles.