En pocos días viviremos el fenómeno astronómico del año, el eclipse anular de Sol. Por unos minutos, ciertos lugares de México quedarán a oscuras y se podrá observar un increíble anillo de fuego alrededor de la Luna.

No te lo puedes perder, pues para que algo así vuelva a ocurrir pasarán muchos años. Por eso, buscamos 5 lugares en la CDMX y en los alrededores, a menos de 2 horas y media, para que aproveches el fin de semana y vivas esta experiencia ‘de otro mundo’.

¿Cómo y cuándo será el eclipse solar 2023?

El eclipse solar anular podrá presenciarse el sábado 14 de octubre. Este fenómeno ocurre cuando la Luna se alinea entre el Sol y la Tierra, pero en su punto más lejano respecto a nuestro planeta. Así, parece más pequeña, por lo que no podrá cubrir por completo la vista del astro rey.

Foto: Unsplash

Por ese motivo, podrá apreciarse un disco oscuro encima de otro disco brillante, como si fuera un ‘anillo de fuego’ alrededor de la Luna. Su duración y porcentaje de apreciación varía dependiendo dónde estés, pero en promedio será de 2 a 5 minutos.

Podrá ser visible en Estados Unidos, México, Centroamérica, Colombia y Brasil. En nuestro país, la posibilidad de verlo empieza en un 55% de parcialidad en estados como Baja California Sur, Jalisco, Michoacán y Guerrero; el anillo de fuego podrá apreciarse en ciertas zonas Península de Yucatán —como Celestún, en Yucatán; Chetumal y Bacalar en Quintana Roo; y la ciudad de Campeche y la zona arqueológica de Edzná, en el estado de Campeche— según el Comité Nacional de Eclipses México.

De acuerdo con proyecciones de la NASA, podrá verse a partir de las 9:00 a.m. Y, de verdad, no debes perdértelo, porque uno igual no volverá a verse en este lado del mundo hasta el año 2039.





Lee también: Camping en el Valle de Tehuacán, tierra de dinosaurios

Planetario Luis Enrique Erro, en CDMX

Empezamos en la CDMX, en el primer planetario de México, el Luis Enrique Erro del Instituto Politécnico Nacional. Se ubica al norte de la ciudad, en la Avenida Wilfrido Massieu, Colonia Nueva Industrial Vallejo, Alcaldía Gustavo A. Madero.

En la capital, habrá hasta un 70% de parcialidad del eclipse, ¿y qué mejor que observarlo (si las condiciones climatológicas lo permiten) en un lugar especializado en el espacio? Desde el 30 de septiembre han impartido talleres, charlas y presentaciones afines, pero el 14 de octubre entregarán hasta 2,500 lentes especiales para observar eclipses solares. Habrá pláticas de cómo verlos de manera segura, sobre el correcto uso de telescopios y espacios para que lleves el tuyo y lo utilices para observar este fenómeno.

Foto: Facebook 'Planetario Luis Enrique Erro IPN Oficial'

Lo mejor de todo es que sus actividades e incluso los lentes serán completamente gratuitos.

Cerro de la Estrella, en CDMX

La organización estudiantil Axolotl, de la UAM Iztapalapa, creó esta experiencia que involucra el avistamiento del eclipse solar anular y una caminata guiada en una de las zonas emblemáticas de la alcaldía más poblada de la CDMX: el Cerro de la Estrella.

Durante la caminata, un guía explicará la importancia del cerro durante épocas prehispánicas. Al final, llegarán a uno de sus miradores para tener oportunidad de observar el fenómeno astronómico utilizando caretas con filtros especiales.

Foto: Sectur CDMX

Esta actividad también es gratis, pero tiene un cupo limitado a 50 personas. Para apartar tu lugar, entra a su página de Facebook ‘Axolotl.IAC’.

Rancho San Martín, en Puebla

Conocido por el cultivo de lavanda, el Rancho San Martín, en las faldas del Parque Nacional Izta-Popo, se prepara para un evento dedicado al eclipse solar y la sanación espiritual, aprovechando el 71% de parcialidad del mismo en la región y el bonito entorno natural.

En colaboración con Ajal Nat, quienes diseñan experiencias con yoga, meditación y sound healing, han desarrollado esta actividad que invita a las personas a que conecten con la 'energía cósmica'. En la paz de la naturaleza, se impartirán meditaciones guiadas con cuencos y baños de bosque, todo mientras transcurre el punto máximo de este eclipse solar anular.

Foto: Facebook 'Rancho San Martín'

La cita es a las 9:30 a.m. en el Rancho San Martín, a tan solo hora y media en auto de la CDMX. Tiene un costo de $111 pesos por persona. Más información en Facebook ‘Ajal Nat’ o manda un Whatsapp al número (221) 660 6602.

Lee también: Habrá picnic nocturno en Chapultepec; que no se te pase la fecha

Campamento en Peña del Aire, en Hidalgo

Entre miradores hacia los bosques de la Comarca Minera hidalguense y las montañas semiáridas de la Barranca de Metztitlán, Peña del Aire cuenta con uno de los mejores cielos despejados del país para la práctica del astroturismo. Está muy cerca del pueblo mágico de Huasca de Ocampo y a unas dos horas y media de CDMX.

Cieloscuro, agencia de astroturismo, nos trae este campamento astronómico en medio de la naturaleza. Tendrán pláticas con expertos, quienes explicarán qué es un eclipse y su significado en la antigua Mesoamérica; habrá juegos, como la lotería astronómica; caminatas por un sendero biocultural y, por supuesto, observación diurna y nocturna del espacio.

Foto: Juan López Hoyos

Entradas desde $120 pesos por persona. Incluyen ciertas actividades; o hasta $850 con transporte redondo desde CDMX con todas las actividades, lentes para observar el eclipse y espacio para campamento. No incluye tienda de campaña. Más información y boletos en cieloscuro.com.mx

Zona Arqueológica Xochitécatl, Tlaxcala

A casi dos horas de CDMX, está la Zona Arqueológica Xochitécatl, en Tlaxcala. Fue un importante centro ceremonial entre los años 300 a.C. y 900 d.C. Su edificio más conocido es la Pirámide de las Flores, donde fueron encontradas diversas ofrendas y figurillas de barro femeninas. Además, el complejo cuenta con murales, de los mejores conservados de Mesoamérica, según el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Foto: Facebook 'Z. A. Cacaxtla - Xochitécatl Página oficial'

En este místico lugar, que fue construido sobre un cerro, expertos del INAH, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, aprovecharán el 72% de avistamiento que habrá en Tlaxcala y dispondrán de telescopios y especialistas que guiarán la observación, resolverán dudas y compartirán datos interesantes de este tipo de sucesos.

La entrada y el préstamo de equipo será totalmente gratuito. Comienza a las 9:30 a.m. Informes en la página de Facebook ‘Z. A. Cacaxtla - Xochitécatl Página oficial’.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters