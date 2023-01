Pensión Bienestar 2023. Por proceso electoral, el 31 de marzo entregarán últimas tarjetas en Edomex

Valle de Chalco, Méx.- Por el proceso electoral del Estado de México, donde se realizarán comicios para gobernador el 4 de junio, la Secretaría del Bienestar del gobierno de la República entregará hasta el 31 de marzo las últimas tarjetas a adultos mayores de 65 años de edad para respetar la veda que establece la ley electoral.

“En el caso del proceso electoral, aquí en el Estado de México, aplicaremos desde la Secretaría del Bienestar lo que la ley nos marca que es el blindaje electoral, tenemos planeado y programando entrega de tarjetas de aquí al 31 de marzo para respetar el tiempo de campaña”, dijo la titular de la dependencia federal, Ariadna Montiel Reyes.

La ley aclaró, lo que prohíbe es la promoción del programa, que es uno de los más emblemáticos de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En el caso de nosotros no tenemos promoción, no invertimos un solo peso en publicidad de los programas, no tenemos esa situación, pero siempre el presidente ha decidido que preventivamente nosotros guardemos nuestras actividades en campo al 31 de marzo”, explicó.

También lee IEEM inicia formalmente el proceso electoral para gobernar al Estado de México

Ariadna Montiel comentó que por el proceso electoral que ya inició formalmente en la entidad mexiquense, en el que los habitantes del estado más poblado del país designarán en las urnas al sucesor del gobernador Alfredo del Mazo, probablemente se entreguen de manera anticipada los apoyos económicos a los adultos mayores en ese periodo que dura la veda electoral.

“Seguramente va a ser así (que se entreguen antes a los beneficiarios) todavía no ha sido confirmado por la Secretaría de Hacienda que es la que tiene que prever los recursos económicos, pero seguramente será así, nosotros les estaremos informando en cuanto se tome esta decisión con el señor presidente”, mencionó.

La funcionaria federal estuvo en el municipio mexiquense de Valle de Chalco, donde entregó hoy 2 mil tarjetas a adultos mayores de 65 años y durante la semana otras 2 mil, con lo que sumarán solo en Valle de Chalco 27 mil, precisó el alcalde morenista, Armando García Méndez.

“El padrón nacional se compone de 11 millones 56 mil adultos mayores, y en el caso del Estado de México de 1 millón 252 mil derechohabientes que ya tiene esta pensión, quienes durante el mes de enero estarán recibiendo su tarjeta y estaremos depositando este bimestre una vez que concluya el periodo de entregar tarjetas, para el Estado de México estaremos entregando 60 mil en todo el estado y vamos avanzando”, dijo la secretaria de Bienestar.

También lee ¿Quiénes pueden obtener el 100% de subsidio en tenencia en Edomex?

“No tenemos rezago, estamos entregando las tarjetas como se van registrando, en el caso de adulto mayor tenemos un registro que sé apertura cada dos meses, por ejemplo en la segunda quincena de febrero, se registra los del mes de enero y febrero, los que ya cumplieron 65 años y así lo hacemos cada dos meses y luego procesamos las tarjetas, así es el proceso normal.

Ahora estamos entregando tarjetas a nuevos derechohabientes, que se registraron en el año 2022”, explicó.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana y muchas opciones más.

asgs