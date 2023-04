Ixtlahuaca, Méx.- Con la participación de 19 personas para utilería, 61 actores y 80 personas privadas de la libertad este viernes se llevó a cabo la representación del Viacrucis en el Centro de Prevención y de Reinserción Social de Ixtlahuaca, es uno de las representaciones que se llevaron a cabo en los 22 centros Penitenciarios del Estado de México.

Jesús, de quién se reserva el nombre por ser una persona en prisión, dijo que pasaron dos meses de ensayo y se mostró agradecido porque pese a estar cumpliendo una sentencia, pudo participar en esta representación de la Pasión, Muerte y Resurección. "Es disciplina esta dinámica nos hace sentir que tenemos un privilegio porque a mis 37 años de edad, puedo decir que estuve comprometido y sentí realmente lo que estaba haciendo, me entregué a ello. Anteriormente, no era el mismo".

Él se encuentra cumpliendo una sentencia de 40 años por el delito de extorsión agravada, apenas lleva ocho años 11 meses de su sentencia. Para llegar a este día, comentó, destinaron dos horas diarias a los ensayos y desde que ingresó a la prisión se íntegro a este grupo de actores, pero es la primera vez que hace de Jesús, pues antes había participado en pastorelas y otras puestas en escena, fueron las autoridades quienes designaron los papeles.

"Desde que entré he hecho algunas cosas, no dejamos que nos arrastre el rol al que pertenecemos actualmente, mi esposa y mis hijos se sienten orgullosos de que estemos participando y no se avergüenzan del lugar en el que estoy", subrayó.

Indicó que todo a lo que pertenece está detrás de las paredes, por lo que formar parte de esta representación lo hace sentir fuera de las cuatro paredes. "Las actitudes que yo he tomado desde que entré aquí, ojalá logren un cambio entre la población, más allá de lo que pueda decir, mi actitud es lo que permite mostrar lo que realmente podemos cambiar, pese a las razones por las que llegamos aquí", agregó.

Relató que en su caso, el problema fue que lo sentenciaron equivocadamente, porque en realidad debió ser juzgado por homicidio en tentativa, ya que lo que cometió fue una riña, pero no fue un secuestro.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad estatal, estas actividades apostólicas estuvieron a cargo de personal de las áreas de Trabajo Social del penal de Ixtlahuaca, que consistieron desde el apoyo para la confección de los vestuarios algunos elaborados con material reciclado y la instalación de las escenografías de cartón y madera. Los ensayos de preparación se llevaron a cabo desde finales del mes de febrero, mediante ellos, los personajes repasaron diálogos y cada una de las acciones a realizar.