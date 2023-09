Ecatepec, Méx-. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, afirmó que durante su gestión no existirán municipios de primera ni de segunda, por lo que se promoverá el desarrollo, la justicia social y el humanismo, como lo ha inculcado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“En mi gobierno no volverán a sentirse marginados ni excluidos, todos somos iguales y estaremos muy cerca y al pendiente de que las obras y los programas lleguen verdaderamente a la gente de Ecatepec, en mi administración no habrá privilegios, no más corrupción, no más excesos ni compra de vehículos nuevos y terminaremos con la desigualdad”, dijo.

En lo que fue su primera gira de trabajo como mandataría mexiquense después de tomar el control de la administración estatal el sábado anterior, estuvo este miércoles en Ecatepec, donde comentó que ahora el gobierno del Estado de México tiene que ser aliado y defensor del pueblo.

En el evento denominado “Encuentro de Agradecimiento”, en el que le dio las gracias a los que votaron por ella para convertirse en la primera gobernadora en casi un siglo en el Estado de México, la maestra, como todos le llaman, dio a conocer que como lo ofreció en campaña su gabinete ya está integrado por 50% de mujeres y en los próximos días se designarán a los titulares de las otras áreas que están pendientes, entre ellas el de atención a pueblos indígenas, a la comunidad LGBTI y personas con capacidades diferentes.

En su intervención anunció que este jueves las más de 8 mil peticiones ciudadanas que ha recibido serán turnadas a las secretarías que les corresponden para que les den la atención requerida, la mayoría de ellas es para resolver problemas de seguridad y de servicios públicos, como agua, principalmente.

En el evento estuvo acompañada del alcalde morenista, Fernando Vilchis, así como de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso mexiquense, Azucena Cisneros Coss y de la titular del DIF, Esmeralda Vallejo.

Delfina Gómez también indicó que se llevará a cabo una mesa de trabajo sobre la violencia de género, que les permita saber en qué situación se encuentra el Estado de México en la materia, para plantear propuestas de solución.

Más tarde acudió a la colonia Polígonos 2, que forma parte de la Quinta Zona, donde inauguró un pozo de agua que aumentará el volumen para las familias que viven ahí, pues durante muchos años no han tenido suministro en las redes domésticas y la han tenido que comprar a los poperos particulares.

Una de sus prioridades será la de solucionar la escasez del líquido en el municipio más poblado del Estado de México, por lo que ofreció la perforación de más pozos para aliviar la crisis que prevalece desde hace varios lustros, además que se combatirá el huachicoleo de agua en esa parte de la entidad.

La mandataria estatal mencionó que será concluido el hospital oncológico de Ecatepec, el cual se inició a construir desde la administración de la gestión del exgobernador Eruviel Ávila y no se terminó, pero ahora durante su administración se logrará para brindar atención a las mujeres de la región.

También en Ecatepec inició la primera etapa de pavimentación de Las Arroceras, en la zona industrial del municipio.







