Toluca, Méx.— Delfina Gómez, candidata a gobernadora del Estado de México por Morena, PT y PVEM, pidió a la ciudadanía “no creer las mentiras del PRIAN, con la versión de que cuando llegue va a quitar los programas sociales para mujeres, al contrario se van a ampliar y a fortalecer”, dijo.

“Los de la oposición las andan espantando con que si las ven en los mítines de la maestra Delfina, les van a quitar ese apoyo. Hay mujeres que me han dicho que ya están haciendo eso, entonces, a esas mujeres díganles que no se dejen intimidar, que no las condicionen, que no abusen de su necesidad”, comentó en los mítines que realiza en municipios mexiquenses.

Expuso que el programa sólo va a cambiar de nombre, habrá más apoyo económico y se eliminará la figura de coordinadora que hoy decide a quién se le entrega el apoyo.

“Ya va a ser de manera directa, ya no le van a deber nada a nadie. Vamos a desaparecer la figura de coordinadora que inscribe en el programa sólo a sus familiares, amigas y conocidas, y no a las mujeres que de verdad lo necesitan. Para ello, el trámite se hará digital”, aclaró.

“Miren, andan comentando que si la maestra Delfina Gómez llega al poder les va a quitar el apoyo a las mujeres que cuentan con uno a través de una tarjeta y las amenazan con que si las ven por aquí se las quitan. Es mentira, no se les van a quitar nada, se va fortalecer, se va a incrementar ¡claro que sí!, porque tenemos que apoyar a nuestras mujeres, atender las necesidades de quienes realmente lo necesitan”, reiteró la candidata.

La exalcaldesa de Texcoco advirtió a los habitantes del Estado de México que el próximo 4 de junio, “la mafia del poder” hará hasta lo imposible para invalidar los votos a favor de su movimiento de transformación, por lo que les pidió que al momento de tachar la boleta “marques correctamente el recuadro donde aparecerán los partidos que conformamos esta candidatura común Morena, PT y PVEM. #DefiendeElCambio, no dejemos que la alianza perversa se apropie de nuestro futuro”, escribió en su cuenta de Twitter.



